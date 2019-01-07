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林依晨《花不棄》虐戀張彬彬　爆青筋怒吼：為什麼是你！

記者李欣容／綜合報導

由林依晨、張彬彬攜手主演的古裝大劇《小女花不棄》今（7日）釋出1分鐘預告，林依晨、張彬彬又甜又虐，晨神一下挑逗張彬彬：「你該不會是一直跟著我，喜歡上我了吧？」又差點被張彬彬強吻，但當張彬彬的蒙面蓮衣客身分被揭開後，林依晨無法接受地崩潰大喊：「誰都可以，為什麼偏偏是你！」

▲▼ 張彬彬,林依晨《小女花不棄》。（圖／愛奇藝提供）

▲▼林依晨在劇中撕心裂肺演出。（圖／愛奇藝提供）

▲▼ 張彬彬,林依晨《小女花不棄》。（圖／愛奇藝提供）

張彬彬在劇中意識到對林依晨的感情，卻又是在林依晨香消玉殞之後：「原來我喜歡她，可是為什麼，只有等到她死了我才知道。」最後一幕林依晨對著張彬彬哭喊：「你為什麼到現在才來見我？」張彬彬眼中泛淚終於忍不住送上虐心之吻。

▲▼ 張彬彬,林依晨《小女花不棄》。（圖／愛奇藝提供）

▲張彬彬、林依晨劇中虐戀。（圖／愛奇藝提供）

林依晨睽違古裝劇5年，和張彬彬主演古裝劇《小女花不棄》，這次飾演身分成謎，卻有著經商頭腦的流浪小乞丐花不棄，她劇中因故遭到追殺而被蒙面蓮衣客（張彬彬 飾）所救，從此芳心暗許，這次率領師弟妹林柏宏、黄心娣共同出演。預告中她就說：「不管是誰想拿到寶藏和天下，我都得死。」破題揭開自己顛沛流離的處境。

▲▼ 張彬彬,林依晨《小女花不棄》。（圖／愛奇藝提供）

▲張彬彬、林依晨合作《小女花不棄》。（圖／愛奇藝提供）

該劇未播先火，林依晨繼2018《老男孩》於愛奇藝台灣站創下2000萬流量，年度排名第三僅次於《延禧攻略》與《如懿傳》，本次將再度挑戰流量女王寶座。

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林依晨, 張彬彬, 小女花不棄

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