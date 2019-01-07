金球獎／《幸福綠皮書》喜劇最佳影片3大獎　片名背後有洋蔥

記者洪文／綜合報導

《幸福綠皮書》（Green Book）奪下第76屆金球獎音樂喜劇類最佳影片，加上最佳男配角、最佳劇本共計3獎入袋。其實這部片9月才拿下有獎季風向球之稱的多倫多影展「觀眾票選獎」，以及國家評論協會獎（National Board of Review Awards）最佳影片與最佳男主角2項大獎，早已是得獎大熱門。

►更多【金球獎】相關新聞

▲《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）



二度提名奧斯卡的維果莫天森在《幸福綠皮書》中飾演白人保鑣司機，與黑人鋼琴家馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）之間真摯動人的友情感動無數觀眾，而維果個人精湛的演出更讓人讚嘆回味，亦被外媒預料將會是本屆奧斯卡影帝提名的熱門人選，奧斯卡大導朗霍華都大推「一定要看！」



《幸福綠皮書》改編自真實故事，電影透過詼諧幽默的方式，描述個性南轅北轍又彼此互看不順眼的兩位主角，如何在充滿偏見的年代，發展出一段超越種族、膚色、階級與社會藩籬的動人友誼。其實英文片名「Green Book」源自60年代美國一本專為黑人出版的「綠皮書」，記載著全美各地「黑人友善」場所，如餐廳、飯店、加油站等，黑人除了在書內標註的場所可進之外，其他一律不准踏入。

曾執導過《阿呆與阿瓜》、《哈拉瑪莉》等喜劇的導演彼德法拉利（Peter Farrelly）是《幸福綠皮書》成為詼諧、幽默卻不失嚴謹闡述種族問題的推手。他說：「在此之前，我從來不知道曾經有過「綠皮書」，我很高興看到時代的進步與種族的融合，但現在各地仍存在許多的偏見，希望能透過這部輕鬆幽默的電影，讓觀眾有更多省思。」



《幸福綠皮書》即將於2019年2月22日在台上映。