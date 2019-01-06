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張學友感冒開唱！　幽默虧萬粉「年齡高危險群」笑翻

記者盧薇淩／台北報導

歌神張學友「A CLASSIC TOUR學友‧經典」4日起連3天於高雄巨蛋開唱，為期兩年的經典巡迴，在終點家鄉站香港前來到高雄，也是巡演的第218場，唱滿3小時、40首歌，誠意十足。張學友在5日在演唱會上，表示這幾天有點感冒，今年已57歲的他依然唱好唱滿，還幽默說觀眾的年齡層是「高危險群」。

▲▼張學友一連三天舉行演唱會 。（圖／環球音樂）

▲張學友一連三天在高雄舉行演唱會。（圖／環球音樂）

張學友5日在演唱會上坦承，這幾天有點感冒，雖然每場狀況不是自己能完全掌握，但舞台上盡力演出絕對是120%，也不忘幽默表示，「我的（觀眾）年齡層是流感的高危險群。」高雄滿座的觀眾們報以非常熱烈的掌聲，但也驚訝如此超高水準的演出，完全看不出來歌神身體有絲毫微恙。

張學友5日在高雄舉行第二場演出，「今晚217場也是高雄倒數第2場，意味著巡演進入倒數，接下來將回到香港。希望給大家美好完整的回憶！」同時提到巡演後將休息，並重新想ㄧ些東西，往更遠的地方出發，還幽默地表示，「沒想到有這麼多人是第一次來看我的演唱會，早知道就再多辦2百多場好了。」接著更說道：「如果沒看到這次的巡演，沒關係！我們會出碟的，在座的各位可以推薦沒能參與到演唱會的朋友們看。」張學友不只唱功神級，跳舞更是ㄧ流，他也不忘幽自己一默，「57歲了能這樣也是不容易的」。

▲▼張學友一連三天舉行演唱會 。（圖／環球音樂）

▲張學友感冒上陣，依然高水準演出。（圖／環球音樂）

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