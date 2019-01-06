法蘭黛主唱脫團推新歌！合作知名詩人　柯家洋李友廷幫配唱

記者盧薇淩／台北報導

「Frandé法蘭黛樂團」主唱「法蘭」暨Youtube破百萬點閱單曲《我們依然愛著》後，睽違4年脫團發行個人單曲《夜行性動物》，這首歌邀請有聊過創作心情的好友，包含週休八日主唱阿牧君、南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋、歌手李友廷一起參與《夜行性動物》配唱，而導演鄭有傑也回應對他來說很像『電影之於他』。」

▲法蘭黛樂團主唱「法蘭」睽違4年推新單曲。（圖／非常棒提供）

法蘭時常被指定打造歌曲、配樂，2017年跨界合作電視劇《他們在畢業的前一天爆炸二》、電影《鬥魚》打造配樂，並以《爆炸二》入圍第53屆金鐘獎音效獎；更曾為歌手光良、李嘉格等人譜曲寫詞，也擔綱李嘉格、邵雨薇的歌曲製作人。

《夜行性動物》與詩人徐珮芬跨界合作，徐珮芬私下常聽法蘭黛的歌曲，並以詩篇回應自己的感受，用《好好睡的歌》《Every Word》來安定躁動的身心，她說：「雖然恐懼著惡夢，但只要聽到法蘭唱『黑夜的顏色/會溫柔看著』就能安神，於是也創作出相對黑化的詩篇版本《身體都記得》。」

▲法蘭與詩人徐珮芬合作。（圖／非常棒提供）

法蘭常與身邊同為創作人的朋友，聊各自的創作狀態與瓶頸，有些人永遠像在等待什麼，有些人不斷地自我懷疑，她說：「我想我們都一樣，因為有那一個心裡最想去的地方呢！然後它，偏偏很遙遠，永遠都顯得最遙遠。」於是這首歌邀請有聊過創作心情的好友，阿牧君、柯家洋、李友廷一起參與《夜行性動物》配唱，鄭有傑導演也回應對他來說很像『電影之於他』。」「天蠍座の下午酒演出」20日登場，法蘭除了演出新歌《夜行性動物》外，也會帶來多首從小到大喜歡的歌，以及未發表過的自創曲。