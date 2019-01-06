ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

法蘭黛主唱脫團推新歌！合作知名詩人　柯家洋李友廷幫配唱

記者盧薇淩／台北報導

「Frandé法蘭黛樂團」主唱「法蘭」暨Youtube破百萬點閱單曲《我們依然愛著》後，睽違4年脫團發行個人單曲《夜行性動物》，這首歌邀請有聊過創作心情的好友，包含週休八日主唱阿牧君、南瓜妮歌迷俱樂部主唱柯家洋、歌手李友廷一起參與《夜行性動物》配唱，而導演鄭有傑也回應對他來說很像『電影之於他』。」

▲▼法蘭黛樂團主唱「法蘭」睽違4年推新專輯 。（圖／非常棒提供）

▲法蘭黛樂團主唱「法蘭」睽違4年推新單曲。（圖／非常棒提供）

法蘭時常被指定打造歌曲、配樂，2017年跨界合作電視劇《他們在畢業的前一天爆炸二》、電影《鬥魚》打造配樂，並以《爆炸二》入圍第53屆金鐘獎音效獎；更曾為歌手光良、李嘉格等人譜曲寫詞，也擔綱李嘉格、邵雨薇的歌曲製作人。

《夜行性動物》與詩人徐珮芬跨界合作，徐珮芬私下常聽法蘭黛的歌曲，並以詩篇回應自己的感受，用《好好睡的歌》《Every Word》來安定躁動的身心，她說：「雖然恐懼著惡夢，但只要聽到法蘭唱『黑夜的顏色/會溫柔看著』就能安神，於是也創作出相對黑化的詩篇版本《身體都記得》。」

▲▼法蘭黛樂團主唱「法蘭」睽違4年推新專輯 。（圖／非常棒提供）

▲法蘭與詩人徐珮芬合作。（圖／非常棒提供）

法蘭常與身邊同為創作人的朋友，聊各自的創作狀態與瓶頸，有些人永遠像在等待什麼，有些人不斷地自我懷疑，她說：「我想我們都一樣，因為有那一個心裡最想去的地方呢！然後它，偏偏很遙遠，永遠都顯得最遙遠。」於是這首歌邀請有聊過創作心情的好友，阿牧君、柯家洋、李友廷一起參與《夜行性動物》配唱，鄭有傑導演也回應對他來說很像『電影之於他』。」「天蠍座の下午酒演出」20日登場，法蘭除了演出新歌《夜行性動物》外，也會帶來多首從小到大喜歡的歌，以及未發表過的自創曲。

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲　柯奐如：我覺得自己好髒

Angelababy：無法容忍「家庭多一個人」　被爆將離婚...1歲兒是底線！

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

理科太太未婚就懷孕！　媽媽、老公「第一反應」果然一家人

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

「歷代網拍女模」幾乎都來了！　張甯兒、正方形「喝喜酒穿搭」激美

阿信「霸凌歌迷」：送妳回家！　女粉點播這2首..下秒嚇到泛淚

D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」

理科先生送「皰疹娃娃」沒人懂！　只有太太看出是「浪漫性暗示」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

法蘭黛, 法蘭

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女童猛盯咖啡廳「帥哥店員」　爸狂揮手「我在這裡…」慘被無視
  2. 昆凌頂大素顏逛夜市！　網看一驚「周杰倫視角」長這樣
  3. 高三歌迷「考進全國前1%」！　親手把成績單交給WINNER
  4. 子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域！　腿上15CM白皙蜜大腿見光
  5. 法蘭黛主唱脫團推新歌！合作知名詩人　柯家洋李友廷幫配唱
  6. 很兇！陳美鳳頂「光明燈」霸氣出場　紅禮服胸前一條線
  7. 鐘鉉「離開一年」遺作得獎了　泰民忍淚上台：請大家永遠記住他
  8. 鈕承澤學起來！李康生「床戲多做1件事」⋯波多野結衣讚：很有安全感
  9. Wanna One金唱片合體倒數唱這首！「我們約好了」逼哭粉絲
  10. 劉愷威官宣離婚後…最新節目畫面曝光！　網友一看「又開罵了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366