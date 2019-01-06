鈕承澤5hr床戲「只戴保險套」　女出品人「還原劇本」嚇傻

記者洪文／台北報導

柯奐如半夜痛訴鈕承澤2007年演出《情非得已之生存之道》僅戴保險套，與全裸「僅貼胸貼」的她拍攝床戲長達5小時，至今陰影難消。該片出品人之一尹慧文（Tina）看到文章也相當驚嚇，其實自己並沒有參與創作，當時電影只是幾個畫面，現在才知道拍了這麼久，「如果當初沒有用這麼多，為什麼要拍這麼多？」

▲鈕承澤、柯奐如。（圖／本報資料照）



Tina表示，雖然事前看劇本知道有床戲，但是文字中看不出火辣的情節，原本還以為只是輕描淡寫地帶過，然而她也並非管理演員的人，而是殺青之後出錢補貼行銷人員的薪水，才被列入出品人，因此當初床戲拍攝不在現場，今天才知道拍了這麼多，「如果當初沒有用這麼多，為什麼要拍這麼多？」

回顧12年前柯奐如在周刊爆出拍攝《情非得已之生存之道》遭鈕承澤性騷，Tina坦言，當時劇組已經有人去溝通，不過自己也不在現場，而且事隔多年早已忘記當時的談判結果。她原本建議記者詢問當時的經紀人，不過得知當事人已離世，令她相當感嘆，「那這件事有點無解，我也不知道該怎麼辦！」

其實Tina本身也是經紀公司老闆，她認為藝人不要輕易拍攝床戲，如果要拍，經紀人一定要談好細節，「像是拍到腰線以上還是腰線以下，防範措施要怎麼做，這些都要講清楚。」假使自家藝人床戲發生疑慮，她一定會當面回絕，「這樣的橋段，拍攝過程男女（兩者）都是煎熬，據我了解，沒有人在拍完當下是爽的！」

此外，鈕承澤遭控性侵至今，Tina並未連繫對方，「我們已經很久沒聯絡了，他應該有人會幫忙處理這些事，我就不要再打擾他了。」