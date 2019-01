2018年韓星來台創紀錄！重溫11場專場演唱會幸福時刻

文/KKBOX編輯室

2018年韓星訪台人數破紀錄!除了專場演唱會、見面會,接二連三的拼盤演唱會,更是將粉絲們搶票的耐力和財力推上了崩潰的邊緣。盤點11場超吸睛韓星專場演唱會,跟著整理報導,重溫歐巴歐逆們的精彩演出!(為什麼是11場?因為小編難以取捨)

EXO 寒流開唱 溫暖粉絲們的心

南韓夯團 EXO 於 2月10,11日在台北小巨蛋舉行第四次巡迴演唱會「EXOPLANET #4 - The EℓyXiOn -」。睽違近兩年的演唱會,從公布訊息到激烈的搶票過程,紛紛受到粉絲和媒體的熱烈迴響。正逢寒流低溫,團員們深情獻唱的《Sing For You》、《夢回暮夜 (Walk On Memories》等抒情曲,溫暖粉絲們的心。而台下粉絲們則大聲齊唱《For Life》為演唱會留下溫馨的一幕。演唱會最後在敘述天使純真之愛的《你的世界 (ANGEL)》的合唱中劃下句點。

HIGHLIGHT 2018首場海外巡演獻台粉

圖片由達志影像提供

HIGHLIGHT 2018年首場海外巡迴演唱會就獻給台灣,3月11日於南港展覽館舉辦「HIGHLIGHT LIVE 2018 ‘CELEBRATE’ in TAIPEI」。除了現場大唱《CELEBRATE》、《Can Be Better》、《Highlight》等舞曲精彩演出大展五人的唱功,團員們像是老朋友般分享彼此的近況和演出心情,也引起粉絲們的迴響。特別錄製的「HIGHLIGHT AWARDS」更透過一幕幕的搞笑片段,帶領大家重溫團員們在各大節目中的表現,在歡笑聲中喚起記憶。起光表示對他來說台灣就是療癒,每次來都得到了能量才回去。

SUPER JUNIOR 帶領大家回視初心

韓流帝王 SUPER JUNIOR 3月31日、4月1日連兩日在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會「SUPER SHOW 7」。即便無法全體出席巡迴演唱會,但粉絲們對他們的支持依舊不減。全場粉絲高舉「比天高比地厚地愛著你們」手幅,隊長利特回應「如果你們對我們的愛比天高、比地厚,那麼我們對你們的愛就像宇宙般寬闊」、「是我們更愛你們」等各種肉麻告白,並含淚唸出和台灣粉絲們的故事,帶領大家再度回視彼此的初心,並感受到歌手們的真誠。

MAMAMOO 不只性感 清新風格也無違和

四人女子團體 MAMAMOO 在9月1日晚間於新莊體育館舉行「2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN 」。有別於女團都是男粉絲的既有印象,MAMAMOO 的演唱會上,則形成了「女粉絲比男粉絲多」的有趣現象。爵士風的〈Piano Man〉演出時,團員們全程用中文進行酒吧搭訕的情境劇,大撩男性鋼琴手。充滿逗趣歌詞的〈1cm的自尊心〉演出橋段,頌樂戴上超高的肉色頭套,搞笑的裝扮展現「比格偶像」搞怪又討喜的親民風格。

iKON嗨掀上衣為台粉劇透新歌

圖片由Live Nation提供

9月22日晚間,iKON 帶著「iKON 2018 CONTINUE TOUR IN TAIPEI」降臨林口體育館。以〈BLING BLING〉霸氣登場。特別舞台上,B.I 與 BOBBY 進行一場合唱 PK ,將全場粉絲分為兩隊比賽演唱人氣歌曲〈LOVE SCENARIO〉,兩人也輪流獻出撒嬌表情,引起歌迷一陣歡呼。振煥先表示自己準備了肌肉,但忘在韓國沒帶來,幽默發言笑翻全場。成員們意猶未盡連唱五首安可曲,最後以全場嗨跳歌曲〈B-DAY〉為演出畫下句點。

WINNER 演唱會台粉驚喜慶生

圖片由Live Nation提供

WINNER 9月23日於國立體育大學綜合體育館舉辦「WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN TAIPEI」。演唱會以出道曲〈空虛〉為揭開序幕,粉絲們盡情揮舞著WINNER 專屬應援手燈,製造閃亮的藍色海洋。迎接秦禹的生日,粉絲們策劃慶生活動,高舉印有「HAPPY JINU DAY」、「你的存在對我們來說是最棒的禮物」手幅製造驚喜。秦禹感動表示第一次在這麼多人的場合慶生,將成為永生難忘的回憶。昇潤最後感性表示:「歌手沒有舞台就不存在了,沒有久等我們的粉絲,我們也不能來到這裡,今天是我人生最幸福的日子!」。

SEVENTEEN 巡演最終場獻台北

圖片由達志影像提供

出道三週年的 SEVENTEEN 在10月 6、7 日於新莊體育館舉行「2018 SEVENTEEN CONCERT 'IDEAL CUT'」台北場,這是他們今年巡演的最終場。以〈新世界〉、〈Highlight〉動感開場,並熱唱〈THANKS〉、〈Oh My!〉等熱門主打曲。13名成員各自拿出撩妹絕活,珉奎嘴甜表示「只要呼叫,我們隨時都會來與大家相見」、The 8則表示「最美的風景都不如妳們。」最後成員們紛紛以ASMR的方式說出「我愛妳」,對台下粉絲們告白。他們以完售票房成績,展現高人氣。

SHINHWA神話出道二十週年紀念演唱會

最長壽偶像團體神話在13日降臨台北小巨蛋,舉辦二十週年演唱會「2018 SHINHWA 20TH ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN TAIPEI」與萬名粉絲歡慶二十週年。除了嗨歌同樂,他們也準備了〈Don't Leave Me〉、〈Once In A Life Time〉等多首「神話牌抒情歌」。唱到〈LIKE A STAR〉時,粉絲以手機燈海照亮全場,並高舉「20歲生日快樂」手幅為神話祝壽,動人畫面讓主唱彗星一度哽咽到唱不下去,歌曲結束後他感謝歌迷 :「雖然我在開場時說了要帶給大家美好回憶,沒想到反而是各位帶給我感動」。

HYUKOH 成首組北中南開唱韓國樂團

圖片由Live Nation提供

樂團 HYUKOH 於10月30日在台北國際會議中心開唱,巡迴歷經台中、高雄場次,讓 HYUKOH 成為首組在北中南開唱的韓國樂團。以〈SkyWorld〉開啟演唱會大門,帶領觀眾脫離現實進入一座奇幻國度。新歌〈LOVE YA!〉包含著為世界上所有愛應援的訊息,是演唱會的最後一首歌曲。吳赫不忘分享創作理念:「在這首歌裡面我想說的不是一般的愛,是這樣(用手畫出一個圓形)。」似乎意指各種形式、樣態的愛都包含其中。他表示:「我相信所有人的愛都是重要的。」真摯發言伴隨〈LOVE YA!〉澎湃中帶著溫柔的氣氛,讓不少觀眾激動落淚。

BTS 防彈少年團刷新韓星票房紀錄

BTS 防彈少年團 12 月 8 , 9 日在桃園國際棒球場舉行世界巡迴演唱會「 ‘LOVE YOURSELF’ in Taoyuan」。這場以「愛自己」為名的演唱會,兩天共計吸引超過五萬名觀眾共襄盛舉,刷新韓星來台開唱的票房紀錄。成員們認真敬業的態度,不僅展現出他們對舞台的熱情,更讓台下觀眾對「愛」產生了新的體會。

七人寵粉模式更是火力全開,從〈Fake Love〉舞台,Jung Kook 大露腹肌的例行公事,飛吻、愛心不間斷,Jin 還加碼一段下腰高喊「台~灣」的搞笑演出。他們也獻給台灣 ARMY 們充滿台味的「逆應援」。透過中控手燈裝置,在看台座位區打上「TAOYUAN」字樣和天燈的圖樣,用驚喜展暖男形象。

IU 出道十週年演唱會耶誕登台

圖片由達志影像提供

12月 24、25 日晚間 IU 在南港展覽館展開出道十週年紀念演唱會「這一刻 dlwlrma」,和台灣粉絲們歡度耶誕。演唱會以節奏輕快的〈粉紅色高跟鞋〉和〈殘酷童話〉揭開序幕,搭配螢幕上的紅月影像,營造百老匯般的歌舞演出,帶領大家進入 IU 的音樂魔幻世界。透過成名曲〈好日子〉完美飆唱三段高音,大展現場實力,引起粉絲們熱烈回應。並以中文獻唱莫文蔚的〈愛情〉更在安可橋段自彈自唱張懸的〈寶貝〉征服全場歌迷的心,最後在感性又溫馨的旋律中為演唱會劃下句點,製造難忘的耶誕節回憶。

