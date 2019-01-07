2018年韓星來台創紀錄！重溫11場專場演唱會幸福時刻

文／KKBOX編輯室

2018年韓星訪台人數破紀錄！除了專場演唱會、見面會，接二連三的拼盤演唱會，更是將粉絲們搶票的耐力和財力推上了崩潰的邊緣。盤點11場超吸睛韓星專場演唱會，跟著整理報導，重溫歐巴歐逆們的精彩演出！（為什麼是11場？因為小編難以取捨）

EXO 寒流開唱 溫暖粉絲們的心

南韓夯團 EXO 於 2月10,11日在台北小巨蛋舉行第四次巡迴演唱會「EXOPLANET ＃4 - The EℓyXiOn -」。睽違近兩年的演唱會，從公布訊息到激烈的搶票過程，紛紛受到粉絲和媒體的熱烈迴響。正逢寒流低溫，團員們深情獻唱的《Sing For You》、《夢回暮夜 (Walk On Memories》等抒情曲，溫暖粉絲們的心。而台下粉絲們則大聲齊唱《For Life》為演唱會留下溫馨的一幕。演唱會最後在敘述天使純真之愛的《你的世界 (ANGEL)》的合唱中劃下句點。

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粉絲大聲公｜這是我們喜歡 EXO 的理由！台北演唱會場外直擊

HIGHLIGHT 2018首場海外巡演獻台粉

圖片由達志影像提供

HIGHLIGHT 2018年首場海外巡迴演唱會就獻給台灣，3月11日於南港展覽館舉辦「HIGHLIGHT LIVE 2018 ‘CELEBRATE’ in TAIPEI」。除了現場大唱《CELEBRATE》、《Can Be Better》、《Highlight》等舞曲精彩演出大展五人的唱功，團員們像是老朋友般分享彼此的近況和演出心情，也引起粉絲們的迴響。特別錄製的「HIGHLIGHT AWARDS」更透過一幕幕的搞笑片段，帶領大家重溫團員們在各大節目中的表現，在歡笑聲中喚起記憶。起光表示對他來說台灣就是療癒，每次來都得到了能量才回去。

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單飛也很紅！從個人作品認識 HIGHLIGHT 的五種魅力

SUPER JUNIOR 帶領大家回視初心

韓流帝王 SUPER JUNIOR 3月31日、4月1日連兩日在台北小巨蛋舉行世界巡迴演唱會「SUPER SHOW 7」。即便無法全體出席巡迴演唱會，但粉絲們對他們的支持依舊不減。全場粉絲高舉「比天高比地厚地愛著你們」手幅，隊長利特回應「如果你們對我們的愛比天高、比地厚，那麼我們對你們的愛就像宇宙般寬闊」、「是我們更愛你們」等各種肉麻告白，並含淚唸出和台灣粉絲們的故事，帶領大家再度回視彼此的初心，並感受到歌手們的真誠。

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粉絲大聲公｜這是我們喜歡SUPER JUNIOR的理由！台北演唱會場外直擊

MAMAMOO 不只性感 清新風格也無違和

四人女子團體 MAMAMOO 在9月1日晚間於新莊體育館舉行「2018 MAMAMOO [4season s/s] CONCERT TOUR IN TAIWAN 」。有別於女團都是男粉絲的既有印象，MAMAMOO 的演唱會上，則形成了「女粉絲比男粉絲多」的有趣現象。爵士風的〈Piano Man〉演出時，團員們全程用中文進行酒吧搭訕的情境劇，大撩男性鋼琴手。充滿逗趣歌詞的〈1cm的自尊心〉演出橋段，頌樂戴上超高的肉色頭套，搞笑的裝扮展現「比格偶像」搞怪又討喜的親民風格。

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台灣菜頭 Let's Go！MAMAMOO 台北演唱會現場直擊

iKON嗨掀上衣為台粉劇透新歌

圖片由Live Nation提供

9月22日晚間，iKON 帶著「iKON 2018 CONTINUE TOUR IN TAIPEI」降臨林口體育館。以〈BLING BLING〉霸氣登場。特別舞台上，B.I 與 BOBBY 進行一場合唱 PK ，將全場粉絲分為兩隊比賽演唱人氣歌曲〈LOVE SCENARIO〉，兩人也輪流獻出撒嬌表情，引起歌迷一陣歡呼。振煥先表示自己準備了肌肉，但忘在韓國沒帶來，幽默發言笑翻全場。成員們意猶未盡連唱五首安可曲，最後以全場嗨跳歌曲〈B-DAY〉為演出畫下句點。

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iKON登台慶三週年 嗨掀上衣為台粉劇透新歌

WINNER 演唱會台粉驚喜慶生

圖片由Live Nation提供

WINNER 9月23日於國立體育大學綜合體育館舉辦「WINNER 2018 EVERYWHERE TOUR IN TAIPEI」。演唱會以出道曲〈空虛〉為揭開序幕，粉絲們盡情揮舞著WINNER 專屬應援手燈，製造閃亮的藍色海洋。迎接秦禹的生日，粉絲們策劃慶生活動，高舉印有「HAPPY JINU DAY」、「你的存在對我們來說是最棒的禮物」手幅製造驚喜。秦禹感動表示第一次在這麼多人的場合慶生，將成為永生難忘的回憶。昇潤最後感性表示：「歌手沒有舞台就不存在了，沒有久等我們的粉絲，我們也不能來到這裡，今天是我人生最幸福的日子！」。

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WINNER演唱會台粉驚喜慶生 秦禹：永生難忘的回憶

SEVENTEEN 巡演最終場獻台北

圖片由達志影像提供

出道三週年的 SEVENTEEN 在10月 6、7 日於新莊體育館舉行「2018 SEVENTEEN CONCERT 'IDEAL CUT'」台北場，這是他們今年巡演的最終場。以〈新世界〉、〈Highlight〉動感開場，並熱唱〈THANKS〉、〈Oh My!〉等熱門主打曲。13名成員各自拿出撩妹絕活，珉奎嘴甜表示「只要呼叫，我們隨時都會來與大家相見」、The 8則表示「最美的風景都不如妳們。」最後成員們紛紛以ASMR的方式說出「我愛妳」，對台下粉絲們告白。他們以完售票房成績，展現高人氣。

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粉絲大聲公｜SEVENTEEN 開唱！歌曲應援大補帖

SHINHWA神話出道二十週年紀念演唱會

最長壽偶像團體神話在13日降臨台北小巨蛋，舉辦二十週年演唱會「2018 SHINHWA 20TH ANNIVERSARY CONCERT HEART TOUR IN TAIPEI」與萬名粉絲歡慶二十週年。除了嗨歌同樂，他們也準備了〈Don't Leave Me〉、〈Once In A Life Time〉等多首「神話牌抒情歌」。唱到〈LIKE A STAR〉時，粉絲以手機燈海照亮全場，並高舉「20歲生日快樂」手幅為神話祝壽，動人畫面讓主唱彗星一度哽咽到唱不下去，歌曲結束後他感謝歌迷 ：「雖然我在開場時說了要帶給大家美好回憶，沒想到反而是各位帶給我感動」。

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神話20週年來台慶生 感動告白：為粉絲唱歌是最幸福的事！

HYUKOH 成首組北中南開唱韓國樂團

圖片由Live Nation提供

樂團 HYUKOH 於10月30日在台北國際會議中心開唱，巡迴歷經台中、高雄場次，讓 HYUKOH 成為首組在北中南開唱的韓國樂團。以〈SkyWorld〉開啟演唱會大門，帶領觀眾脫離現實進入一座奇幻國度。新歌〈LOVE YA!〉包含著為世界上所有愛應援的訊息，是演唱會的最後一首歌曲。吳赫不忘分享創作理念：「在這首歌裡面我想說的不是一般的愛，是這樣（用手畫出一個圓形）。」似乎意指各種形式、樣態的愛都包含其中。他表示：「我相信所有人的愛都是重要的。」真摯發言伴隨〈LOVE YA!〉澎湃中帶著溫柔的氣氛，讓不少觀眾激動落淚。

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你的真愛和幸福是什麼？ HYUKOH 台北演唱會

BTS 防彈少年團刷新韓星票房紀錄

BTS 防彈少年團 12 月 8 , 9 日在桃園國際棒球場舉行世界巡迴演唱會「 ‘LOVE YOURSELF’ in Taoyuan」。這場以「愛自己」為名的演唱會，兩天共計吸引超過五萬名觀眾共襄盛舉，刷新韓星來台開唱的票房紀錄。成員們認真敬業的態度，不僅展現出他們對舞台的熱情，更讓台下觀眾對「愛」產生了新的體會。

七人寵粉模式更是火力全開，從〈Fake Love〉舞台，Jung Kook 大露腹肌的例行公事，飛吻、愛心不間斷，Jin 還加碼一段下腰高喊「台～灣」的搞笑演出。他們也獻給台灣 ARMY 們充滿台味的「逆應援」。透過中控手燈裝置，在看台座位區打上「TAOYUAN」字樣和天燈的圖樣，用驚喜展暖男形象。

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BTS防彈少年團登台 寵粉模式全開：ARMY是我們存在的意義

IU 出道十週年演唱會耶誕登台

圖片由達志影像提供

12月 24、25 日晚間 IU 在南港展覽館展開出道十週年紀念演唱會「這一刻 dlwlrma」，和台灣粉絲們歡度耶誕。演唱會以節奏輕快的〈粉紅色高跟鞋〉和〈殘酷童話〉揭開序幕，搭配螢幕上的紅月影像，營造百老匯般的歌舞演出，帶領大家進入 IU 的音樂魔幻世界。透過成名曲〈好日子〉完美飆唱三段高音，大展現場實力，引起粉絲們熱烈回應。並以中文獻唱莫文蔚的〈愛情〉更在安可橋段自彈自唱張懸的〈寶貝〉征服全場歌迷的心，最後在感性又溫馨的旋律中為演唱會劃下句點，製造難忘的耶誕節回憶。

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成為大家的聖誕禮物！ IU 平安夜登台 獻唱〈寶貝〉