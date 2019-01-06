洪小鈴成為「最資深師妹」　被鮮肉包圍喊幸福

記者李欣容／綜合報導

洪小鈴加入新東家滿一年，雖是公司內演藝經歷最長的藝人，但因為加入時間較晚，擁有許多年輕「師兄」，包括邱昊奇、林孫煜豪、楊銀豪、鍾政均等。不過這幾位師兄卻仍稱呼她為「小鈴姐」，相當逗趣，身為公司目前唯一一位女藝人，「師兄」們對她特別照顧，讓她直呼好幸福啊！

▲▼洪小鈴加入新東家當「師妹」。（圖／幸星娛樂提供）

洪小鈴領軍拍攝形象照，去年剛拍完大陸央視的電視劇的她，好幾個月沒見到家人，忍不住跟經紀人哀求，希望工作不要離家太遠，免得犯相思之苦。而目前幾部台灣的戲劇接洽中，她自己也希望，「除了能留在家鄉拍戲外，角色的突破也很重要！」因此她積極健身、上表演課，也客串了公視的戲劇跟外國影集，不論角色大小都會全力以赴。

此外，正在拍攝《必勝大丈夫》的邱昊奇去年也是收穫滿滿，從「12星座男孩」到現在的文青風演員，付出許多努力，喜觀閱讀、看影集的他，甚至召集多位演員好友舉辦「讀書會」。今年才剛開始，他已有兩部電影預計拍攝。

▲邱昊奇。（圖／幸星娛樂提供）

曾少宗是最晚加入公司的藝人，自從演出《你的孩子不是你的孩子》中從小到大被媽媽控制住人生的角色後，內斂成熟的演技也受到關注，去年底他剛辦完日本見面會，除了台灣的戲劇外，也希望能在各地發展，帶來多樣化作品。

▲曾少宗。（圖／幸星娛樂提供）