陳珮騏手術順利！《炮仔聲》放休1個月…笑喊在家「當貴婦」

記者李欣容／台北報導

陳珮騏在《金家好媳婦》殺青後安排子宮肌瘤手術，《ETtoday星光雲》致電關心，經紀人表示陳珮騏手術已順利結束，現在正在家休養，《炮仔聲》這1個月都還不會看到她的身影，粉絲還得耐心等候了。

▲陳珮騏這個月在家休養。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

陳珮騏在《炮仔聲》中飾演李燕的大姐，原本應該第1集就有她，但因安排手術和修養，這個月都還不會看到她出現，陳珮騏經紀人透露，「劇組也是體恤她，先讓她在家多休息。」而陳珮騏這幾日也都有在社群平台發文，昨（4日）更搞笑喊話：「出院回到家囉！接下來這個月我得當貴婦了～不能提重物。」讓粉絲放心不少。

▲陳珮騏（右）。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）

事實上，陳珮騏曾在臉書直播中透露，她這次採用一項叫「海扶刀」的最新型手術，安全性很高，她拍八點檔10年，肌瘤1年長1公分，曾經太忙3年沒追蹤，「我每個月都會大血崩，是連我自己都會嚇到的那種，會影響到我工作，又會很累。」最後決定手術處理掉「陪伴」她10年的肌瘤，不少粉絲都希望她快快康復。

▲陳珮騏下個月才有可能回到劇組拍攝。（圖／翻攝自Facebook／陳珮騏打氣團）