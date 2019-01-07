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《過來抱抱我》愛上殺父仇人兒子！灑狗血劇情爆好評有原因

圖文／鏡週刊

2018年5月在韓國MBC電視台播出的《過來抱抱我》，是部讓觀眾有意外驚喜的戲，因為這種「愛上殺父仇人兒子」言情的戲碼，卻走出了另一個格局。藉著看似灑狗血的設定，編劇想與大家探討的是原諒、原罪，以及世俗的眼光到底會對一個人造成什麼巨大的影響。

推薦給：
  1. 喜歡藉戲劇反映社會現象的人
  2. 喜歡挑戰驚悚駭人重口味的人

《過來抱抱我》韓國MBC電視台2018年5月播出的電視劇，由《最佳戀人》崔俊裴導演執導與新人編劇李雅藍合作打造。故事描述吉樂園（秦基周飾）跟著當紅演員媽媽池慧媛等一家人搬新家，在學校裡認識聰明寡言卻個性端正善良的尹羅武（張基龍飾），兩小無猜漸頻繁的來往，卻引起羅武父親尹熙釮（許峻豪飾）不滿。外表看來充滿魅力的熙釮，其實是不為人知的精神變態連續殺人犯，他「處決」了吉樂園的父母而遭逮補入獄，也讓中學時初萌愛意的樂園、羅武被逼迫分開…

這部戲雖然是編劇李雅藍的第一部作品，但事實上，她在韓國編劇圈裡以「孜孜不倦」於創作而聞名。雖然選擇以最通俗的「愛情」為題材，但李雅藍在八卦的設定之下，包裹了許多頗具深度、值得大眾思索的問題。

例如，不受父親影響的男主角尹羅武成長為正直的人，跟著繼母換姓改名為「蔡燾珍」，甚至成為警校第一名的學生，但依然有記者刨根問底揭露他的過往，導致媒體一擁而上；目睹父親被殺死的吉樂園也不遑多讓，以藝名「韓在伊」想成為像母親一樣的演員，在無法擺脫事件陰影下，同樣得面對噬血的媒體，尤其當兩人再次相遇時，媒體對他們的關注更像爆發的洪水一發不可收拾。

《過來抱抱我》藉著「愛上殺父仇人的兒子」的設定，與觀眾討論到底愛情是否存在著不見容於社會的問題。（LINE TV提供）

如此戲劇化的劇情，不只在韓國，在台灣的現實生活中也血淋淋地重演著：白曉燕命案、2016年小燈泡內湖隨機殺人事件等，媒體對受害者家屬的窮追不捨，不斷地造成二度、三度傷害，就像戲中的「韓在伊」一樣；而戲中有關媒體緊追「蔡燾珍」的情節，也讓人聯想到當年白曉燕命案兇手陳進興年幼的兩個兒子，最終因擔心台灣社會目光送到美國給人收養，就是深怕會發生與《過來抱抱我》相同的情況。

事實上，在保守的韓國、台灣社會中，對於殺人犯總有株連九族的想法，倘若有「歹竹出好筍」的情形發生，大驚小怪的媒體就會趨之若鶩，但到底人的抗壓能力有多強呢？當這樣的事件層級升高為「愛上殺父仇人兒子」時，世俗又會怎麼批判這對男女呢？《過來抱抱我》就是藉由張力十足的戲劇，請觀眾思考關於原諒與原罪是什麼？任何人都有權利遠離來自於他人的恐懼，看似正義的媒體其實有時也是披上暴力外衣的惡狼啊！

資深演員許峻豪（右）的駭人演技，是《過來抱抱我》中最優秀的亮點。（LINE TV提供）

可喜的是，在如此沈重的故事中，編劇依然不忘送上溫暖，繼母無私給予男主角尹羅武及誤入歧徒哥哥尹炫茂的愛，也成為全劇最打動人心、賺人熱淚的親情戲。而在男女主角的愛情戲舖陳中，編劇也讓各自內心飽受傷痛的兩人，藉由久違重新的擁抱，得到撫慰也得到勇氣，《過來抱抱我》就是這樣一部將恐懼轉化為正能量，告訴大家永遠要懷抱美好希望的好戲。

飾演變態連續殺人犯父親的許峻豪，絕佳的演技在鏡頭前展現絕對的壓迫感，是這齣戲的最優秀亮點；同樣是模特兒出身的男女主角張基龍、秦基周，近兩年戲劇表現出色，兩人首次挑大梁的演出都極為搶眼，未來前途不可限量。


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