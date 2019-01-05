女星揭創業「黑暗面」　她見高宇蓁銷毀百片面膜

記者李欣容／台北報導

女星林玟誼因戲和曾莞婷、林筳諭（勇兔）、高宇蓁等人變成好友，看到她們先後成立自己的品牌，日前接受《ETtoday星光雲》專訪時被問到會不會也想規劃副業？林玟誼搖頭喊：「保養品我沒辦法，那太複雜了！」坦言看到高宇蓁篩選產品過程的辛苦，「你做不可能只有一張，一定好幾百，這批不滿意全部丟掉。」花了非常久的時間才有今天的成果。

▲林玟誼（左1）身旁好友都開始經營副業。（圖／翻攝自Facebook／林玟誼）

林玟誼說，看著演藝圈前輩曾莞婷、高宇蓁和李燕等人，為了品牌從研發、品管到包裝，以及如何跟電商結合等等，繁瑣的程序讓她不敢嘗試，「真的是隔行如隔山，涉略的太廣了，這些過程我們都看在眼裡，她們花了很多時間，大大小小的事都要管，不會因為她們是老闆就都交給底下的人。」

▲曾莞婷（左）、高宇蓁都有面膜事業。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷／高宇蓁 Jean Kao）

如果真的要做，林玟誼會想從服裝做起，「我大學的時候，除了修表演外也有修服裝，剛畢業的時候有從日本帶貨回來做過網拍。現在品牌很多，我可以跟他們聯名，反應好再自己考慮創業。」而林玟誼平時也常在臉書分享穿搭，風格多變，和她在劇中角色差異很大。

▲林玟誼造型多變，對穿搭很有一套。（圖／翻攝自Facebook／林玟誼）

提到創業，林玟誼也曾和好友在台大附近開咖啡廳，但後來一邊接戲，加上房東希望她們連租2層，只好忍痛將咖啡廳收起來，「以後也可以在經紀公司前面做小咖啡廳啊，大家來開會可以喝個咖啡。」坦言不排斥開創副業，但類型需要好好規劃。

▲林玟誼。（圖／記者黃克翔攝）