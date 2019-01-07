贈獎／詹姆斯麥艾維《異裂》再次喚出「野獸」人格　超能對決正式展開！

娛樂中心／綜合報導



曾掀起討論熱潮的《分裂》，驚悚續集《異裂》即將於1月16日搶先全美上映! 多重人格的野獸，這次將遇上超智能的玻璃先生與金剛不壞之軀的超能之人，三巨頭將讓世人看到非凡超能的終極對決。





▲《異裂》將於1月16日搶先全美上映。（圖／迪士尼影業提供）



延續著《分裂》的結局，大衛開始尋找與調查「野獸」凱文的一切，而「玻璃先生」手上則握有這兩位異能者極關鍵的秘密…



《異裂》雖然是《分裂》的續集，但嚴格說起來，應該是從《驚心動魄》算起的第三集！ 18年前，導演M.奈沙馬蘭繼全球賣座的《靈異第六感》後，找來了布魯斯威和山繆傑克森合作《驚心動魄》，電影藉著一個不死英雄大衛鄧恩和一個患有先天成骨不全症的玻璃娃娃伊萊亞交手，重新詮釋了漫畫英雄和大反派的意義。而《異裂》再度找上兩人合作，只不過這次他們要面對的，是擁有24種不同人格特質的「野獸」！





▲▼《異裂》電影劇照。（圖／迪士尼影業提供）





==== 參加活動！送你搶先看《異裂》====

◎活動時間：即日起至1/11(五) 12:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「請說出24種人格的凱文，其中一個人格是什麼？」

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項： 《異裂》特映券一組(2張)

使用時間：1/15 (二) 19:00

使用地點：台北欣欣秀泰影城

◎得獎公布：1月11日（五）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用。

2.領獎方式：攜帶個人身分證或健保卡，至ETtoday新聞雲1F櫃台，地址：台北市南港區重陽路72號（近捷運昆陽站、或南港車站，可於昆陽站搭藍22至中視下車），證件提供現場核對領取資格，核對後歸還。得獎者可領取時間：週一至週五12：00-20：00如遇天災停班課、國定假日等不開放領取。本活動請於1月15日（二）17:00前取票，逾時未領取將喪失得獎資格，票券作廢處理。若無法領取者，則視同放棄。

3.如果需要請人代領，一樣請得獎者私訊代領者身分證字號後4碼、真實姓名、手機號碼，並請代領者攜帶自己的身分證過來領取，現場核對身分即可。若發現將票券做2度販售的動作，也將取消資格。

4.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F