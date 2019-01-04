S.H.E團名還能用嗎？　ELLA「談判卡關」求助Selina前夫

記者關韶文／台北報導

藝人ELLA（陳嘉樺）4日出席弘道老人基金會舉辦的「寒冬助老」公益活動，而這也是2019年首度露面，被問到大家最關心的「S.H.E」合體話題，Ella面有難色，坦言「現在確實細節上面有點卡關，我們把複雜的文字交給專業的人，所以找最熟的律師張承中。」

S.H.E三人自立門戶，經紀約各自獨立，但團體合約仍希望和華研有合作，Ella表示，「畢竟華研是最了解我們的人，也是我們開始的地方。」至於S.H.E團名能不能繼續使用，Ella則語帶保留，「我不清楚能不能繼續用，但三人對於發展是有共識的，希望有三個人的作品，但現在遇到卡住的問題，我們在努力溝通和達成一個共識，大家還是樂觀一點。」

▲▼Ella出席弘道老人福利基金會除舊佈新活動。（圖／記者張一中攝）

碰上複雜的法律問題，S.H.E求助最熟悉的張承中，也就是Selina的前夫，Ella被問到是否會因此尷尬，Ella大方表示，「其實我們都還是保持友好的狀態，只是不會沒事約來抱抱、聚餐，當初他們的過程你們也都知道，是一起陪伴過來的，也是很理智的決定。」

Ella自立門戶，把未來的事業規劃放在戲劇，「在演員的角色上，我認真把自己歸零，我會把比例放在戲劇上也是主要的原因，經過這一段日子，好像大家都有聽到我的聲音，也有不少邀約。」