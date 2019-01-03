獨家／泰國潑水節S2O確定7月來台！整場360度高壓噴水「濕身聽電音」

記者洪文／台北報導

泰國S2O潑水音樂節（S2O Songkran Music Festival）每年4月潑水節在曼谷舉辦，早已是電音國際盛事，隨著去年首次搬到海外日本舉辦，台灣確定將在今年7月初舉辦，成為世界上第2個舉辦S2O的地區，主辦單位Spunite斯邦奈正在鎖定大台北幾個場地，預計舉辦最多3天的電音派對，屆時360度噴水系統首度來台，從空中不斷降水下來，粉絲整場濕身聽電音，HIGH到爆炸。

▲泰國S2O潑水音樂節每年4月13日至4月15日舉辦。（圖／翻攝自S2O臉書）



S2O Taiwan主辦單位Spunite斯邦奈南區辦公室張畇澤向《ETtoday》表示：「其實去年已經洽談好了，泰國非常肯定台灣的電音風氣非常成熟，很樂意來台灣舉辦，不過因為S2O的特性，水的技術相對陌生，所以延至今年才正式舉辦。」他坦言，團隊不擔心擠壓年底Ultra的觀眾，「兩個活動是不同的屬性，S2O可以參與的年齡層更廣，更適合闔家一起來參與。」

▲粉絲在S2O一邊聽電音、一邊體驗360度噴水裝置。（圖／翻攝自S2O臉書）



其實S2O在泰國當地舉辦3天，而去年搬到日本舉辦2天。張畇澤坦言，團隊內部仍在評估舉辦天數，1天到3天都有可能，至於地點已鎖定大台北地區，正在考慮多個場地，「因為S2O的特性，不一定在大佳河濱公園，也有可能在新北市。」記者打趣推薦Crazy Friday去年使用的新莊體育園區陽光草坪，他不諱言確實是選項之一，預計1月底前會確定場地，宣布早鳥套票消息。

▲S2O每年吸引各國電音粉絲參與，今年首度來台舉辦。（圖／翻攝自S2O臉書）

▲S2O電音派對精華影片（影片取自S2O臉書，如遭移除請見諒。）