雷／《黑鏡：潘達斯奈基》全路徑指南！6大結局解密「只有2個有片尾彩蛋」

記者洪文／綜合報導

Netflix推出互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror: Bandersnatch），藉由觀眾的選擇來決定主角最後的結局。《ETtoday》破解所有路徑，最終導向6大結局，只有其中2個主角史蒂芬希望可以設計出來的遊戲《潘達斯奈基》拿滿5顆星，後面還有片尾彩蛋，可是卻相當虐心。

—以下巨雷，斟酌觀賞—

（一）選擇是否加入遊戲公司

電影一開始給了幾個簡單的選擇題，Stefan選擇早餐吃哪個，或是公車上聽什麼音樂，這些都不會影響後面關鍵劇情。第一個關鍵選擇在遊戲公司TuckerSoft老闆Thakur在他的偶像Colin面前，邀請他加入公司一起團隊完成開發他所創造的遊戲《潘達斯奈基》，觀眾可以選擇接受或是拒絕。

如果選擇接受，你會進入整部電影第一個失敗的狀態。畫面立刻跳到《潘達斯奈基》上市之後，Stefan看著遊戲評論的節目，評論家認為遊戲顯然是個倉促完成的作品，評價只給了0顆星，「連1顆星都不配！」讓他覺得應該要重新再試一次，故事將會快轉跳回遊戲公司的選擇畫面。

如果選擇拒絕（無論是最初或是重新選擇），Stefan將會對自己的拒絕感到驚訝，但是他隨後馬上會說他需要獨自工作完成遊戲，一旁的Colin也口頭上給予支持。

（二）說出母親帶來的創傷

去了遊戲公司之後，Stefan接著拜訪了他的精神科醫生Haynes。醫生問他是否想談一下他的母親，觀眾可以選擇是或否。

如果選擇否，醫生會再次說服Stefan，談一下母親可能幫助化解他的創傷，觀眾將再次選擇是或否，如果再次選擇否，他會堅定拒絕，故事將會繼續下去。

如果選擇是，時間跳回Stefan只有5歲的時候，他的爸爸把他的兔子娃娃藏起來，而他堅持找到娃娃才能出門，媽媽為了等他延誤了時間，最後搭到下一班火車，不幸遇上火車出軌意外死亡。

____

訪問完心理醫師之後，Stefan去了一家唱片行，可以選擇兩張專輯，將會影響後面場景放的音樂。

（三）選擇Colin或是醫生Haynes

《潘達斯奈基》遊戲開發相當困難，Stefan工作期間很沮喪。他的爸爸有一天進到他的房間約他去吃午餐，這時觀眾可以選擇對電腦潑茶或是向爸爸怒吼，不過如果你選擇前者，實際上並不會破壞正在設計的遊戲，最終都會被迫跟著爸爸出門吃午餐。

跟著爸爸出門之後，Stefan在車上醒來才發現被迫帶到心理醫生Haynes的辦公室，爸爸告訴他應該跟醫生談一談，這時他瞄到Colin正好經過，觀眾可以選擇跟著Colin或是去找醫生Haynes。

如果選擇Colin，Stefan將會被帶到他的住所，見到對方的老婆Kitty以及女兒Pearl。

為了幫助他突破開發遊戲的心理障礙，Colin拿出毒品給他，觀眾可以選擇Stefan要不要吃，不過你的答案並不重要，即使選擇否，對方依舊會把毒品放進他的茶裡。

吃了藥之後的Stefan、Colin陷入迷幻狀態，Colin把他帶到陽台提出：「其中一人跳下樓可以證明選擇並不重要，一切都會從來！」觀眾可以選擇Stefan或是Colin跳樓。

如果選擇Stefan，他會跳下去死亡，時間會跳到《潘達斯奈基》順利完成上市（可能由Colin來接手完成），遊戲評論節目給了很差的評價。

如果選擇Colin，Colin會跳下去摔死，對方的老婆Kitty走出來問人在哪裡，結果看到大樓底下慘死的屍體尖叫，而Stefan轉身看到《潘達斯奈基》的怪物Pax，接著畫面回到在爸爸車上醒來，爸爸告訴他應該跟醫生談一談，而他瞄到Colin正好經過，觀眾再次選擇跟著Colin或是去找醫生Haynes。

____

如果選擇醫生Haynes，Stefan再次接受治療，說出自己的焦慮，而他開始意識到自己似乎受到他人的控制，展開反擊。診療中，觀眾可以選擇讓他咬手指或是捏耳朵，無論你選擇哪個選項，他都會抵制這個命令。

回到家裡之後，Stefan準備吃藥，觀眾可以選擇扔掉藥丸或是吃掉藥丸。

如果選擇吃掉藥丸，將會導入另一個失敗的路徑。時間跳到4個月後《潘達斯奈基》遊戲上市，遊戲只有獲得2.5顆星，評論家認為這是他半途而廢的作品，故事將會跳回首次拜訪醫生Haynes選擇是否談一下Stefan的母親。

如果選擇扔掉藥丸，Stefan將繼續開發遊戲。到了交件日期，他回到遊戲公司TuckerSoft，但在最後1分鐘又增加一條新的路徑，老闆Thakur很生氣，只願意給他一個週末完成。接著Stefan會獲得一部紀錄片，如果前面一開始就選擇拜訪醫生Haynes，Colin會親手交給他，如果一開始就選擇跟著Colin，這時Colin會失蹤，由一個名不見經傳的員工轉交給他。

（四）選擇兩個夢境

回到家之後，《潘達斯奈基》再次發生錯誤，觀眾可以選擇Stefan摧毀電腦，或是敲打桌面。這個答案沒有實際作用，就算選擇前者，也會強迫返回做出不同的選擇，當他敲打桌子之後，表情非常震驚，因為這並非出自他的意願，他從電腦桌上站起來，環顧房間，觀眾可以選擇讓他拿起家庭照或是拿起書，這將會決定他稍後躺在床上的兩個夢境。

如果選擇拿起家庭照，Stefan爬進一面鏡子，變成了5歲的自己，時間回到母親去世前一天的晚上，這一次爸爸進入他的房間帶走兔子娃娃時，他將會醒著，然後聽到爸爸走到隔壁房間，把兔子娃娃鎖進保險箱裡，這個選項將會導入【火車結局】。

如果選擇拿起書，Stefan走進爸爸的房間，找到一個保險箱。這時有4組不同的安全密碼，觀眾將因前面所做過的選擇，獲得2組可以使用的密碼

PAX：無法解鎖保險箱，《潘達斯奈基》將會出現在Stefan的身後嚇他，讓他從夢中驚醒。

JFD：無法解鎖保險箱，《潘達斯奈基》原著作者Jerome F. Davies將會出現在Stefan的身後嚇他，讓他從夢中驚醒。

TOY：解鎖保險箱，Stefan取回兔子娃娃，回到媽媽去世前一天的晚上，把娃娃放回原來的位置，這個選項將會導入【火車結局】。

PAC：解鎖保險箱，Stefan發現大量研究資料，原來真相是他一直以來都是爸爸《計畫與控制》的研究品，從小遭爸爸與醫生Haynes注射毒品作研究觀察，媽媽去世的創傷回憶也是偽造出來的，這個選項將導入【殺人結局】。

（五）幕後控制的藏鏡人

夢醒了之後，Stefan繼續開發遊戲，再度遇到錯誤。這時觀眾可以選擇對電腦潑茶或是摧毀電腦，但是無論選擇哪一個，他都會拒絕，並且大喊他知道有人在那裡，要求給出一些提示，觀眾可以選擇Netflix或是Glyph。

如果選擇Netflix，觀眾可以告訴他：「我在Netflix上看著你，我會為你做出決定。」他會再問Netflix是什麼？觀眾可以再告訴他：「我就像電視，但是透過網路來控制你。」這時他的爸爸進入房間，問他跟誰在說話，他回答被未來的某個人控制，將會再次帶他去拜訪醫生Haynes，將會導向【NETFLIX結局】。

如果選擇Glyph，電腦會出現一些路徑，Stefan的爸爸走進來問他跟誰說話，他說明自己正在被人控制，將會與爸爸發生對峙，這時觀眾可以選擇殺死爸爸，或是離開。

如果選擇殺死爸爸，將會導向【殺人結局】。

如果選擇離開，將會跳回保險箱密碼，給予TOY的選項導向【火車結局】。

【NETFLIX結局：動作片、劇中劇】

當Stefan大喊他知道有人在那裡，要求給出一些提示，觀眾告訴他是來自未來Netflix娛樂平台的人正在控制他。他告訴醫生Haynes這件事，卻被對方質疑：「如果是個娛樂平台，怎麼是我們兩個普通人坐在房間說話，這麼無聊的場景？應該有些動作戲吧？」這時觀眾可以選擇是或是當然好啊，無論你選擇哪個，故事將會超展開變成動作片場景，觀眾接著可以再選擇是否跳窗，或是繼續與醫生Haynes打鬥。

如果選擇跳窗，窗戶無法打開，背後傳出「卡！」的聲音，變成一個劇中劇的概念。Stefan的爸爸將是導演，副導演稱呼Stefan為Mike，告訴他劇本沒有跳窗這一段，窗戶本來就打不開，讓Stefan有點困惑，他還是堅持自己叫Stefan，於是副導演要他去看醫生。

如果選擇繼續與醫生Haynes打鬥，將獲得一個戰鬥結局。Stefan與醫生展開了一場史詩級的戰鬥，他的爸爸也會衝進來與他作戰，觀眾還可以選擇用空手道回擊爸爸，或是踢爸爸的下體，無論選擇哪一個，他的爸爸最後會把他拖出辦公室，他會瘋狂尖叫結束。

【火車結局】

Stefan從保險箱取回兔子娃娃之後，回到媽媽去世前一天的晚上，把娃娃放回原來的位置，到了隔天早上5歲的Stefan就能找到娃娃，可是媽媽仍然錯過了原本要搭的那一班火車，這次觀眾可以選擇Stefan要不要跟著媽媽上火車。

當5歲的Stefan跟著媽媽上了火車，畫面看到車上很多家庭乘客，最後停在Stefan身上結束，時間又跳回現在，Stefan在醫生Haynes的辦公室，醫護人員正在檢查他的脈搏，醫生Haynes表情很震驚：「不知道為什麼突然就死了。」

【殺人結局：計畫與控制、埋葬、分屍】

選擇殺死爸爸之後，具體劇情走向會根據觀眾先前的選擇。

如果Stefan已經發現自己從小就是爸爸的研究品，受到對方控制的情況，觀眾可以打電話給醫生Haynes，抱怨《計畫與控制》這項研究，同時承認殺死了爸爸，隨後威脅醫生Haynes。他隨後會以謀殺被捕入獄，在牢房中看著遊戲評論節目，評論家給了遊戲《潘達斯奈基》2.5顆星，還說他為了創造這款遊戲謀殺父親，因此遊戲是在未完成的情況下發布的，最後他在牆壁上刮出路徑圖。

另一個情況，觀眾可以選擇埋葬屍體或是分屍，結果也會根據先前的選擇些許不同。

如果選擇分屍，Stefan可以專注完成遊戲，爸爸的頭顱甚至會放在他的房間裝飾，《潘達斯奈基》遊戲將會獲得5顆星，不過當他殺人的消息曝光，遊戲便會下架，他會坐牢，並在牢房上的牆壁亂作畫，將會接續【彩蛋結局】。

如果選擇埋葬屍體，而且Colin先前沒有出現跳樓的過程，遊戲公司老闆Thakur將會打電話逼他今天交出遊戲。

如果選擇是，Colin將會到Stefan家中幫助完成遊戲，後來Colin發現他殺了爸爸，觀眾可以選擇是否殺他，不過無論你選擇哪個選項，《潘達斯奈基》遊戲將會獲得5顆星，不過當他殺人的消息曝光，遊戲便會下架，他會坐牢，並在牢房上的牆壁亂作畫，將會接續彩蛋【彩蛋結局】。

如果選擇否，遊戲老闆Thakur會生氣地衝到Stefan家中，然後看到爸爸的屍體。Stefan將殺死遊戲公司老闆Thakur，最後《潘達斯奈基》遊戲沒人可以發行，電視新聞將會播放雙屍案的消息，Colin受訪表示：「Stefan如果有第二次機會，應該回去做出不同的選擇。」畫面將跳回前面的選擇。

如果選擇埋葬屍體，而且Colin先前已經跳樓，Colin的老婆Kitty會到Stefan家中，觀眾可以回答不知道或是告訴對方Colin跳樓了，無論選擇哪一種，狗都會發現Stefan爸爸的屍體，他將會坐牢，而且《潘達斯奈基》遊戲將不會完成。

【彩蛋結局】

如果《潘達斯奈基》遊戲順利完成上市，並且獲得5顆星評價，卻因殺人案下架，將會出現一段片尾彩蛋結局（Post Credit Scene）。時間來到現代，Colin的女兒Pearl長大後成為遊戲設計師，意外找出這款遊戲，重新開發《潘達斯奈基》遊戲，當然她在過程中也遇到了錯誤，觀眾可以選擇對電腦潑茶或是摧毀電腦。