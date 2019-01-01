安心亞素顏萌扮大學生　自豪可塑性高：我根本就凍齡！

記者李欣容／綜合報導

安心亞在新戲《你有念大學嗎？ 》中飾演學霸，和男主角禾浩辰穿上高中制服，學生時期回憶湧現。禾浩辰過去演出多以學生角色為主，自豪「經驗老道」，而安心亞則對素顏上鏡很有信心，自誇：「我根本就凍齡，可塑性很高。」

▲安心亞（右）對自己素顏很有自信。（圖／三立提供）

禾浩辰之前不管在電影或電視劇都是學生的角色為主，演出過很多不同類型的學生，所以最吃香的地方大概是經驗老道，還讚自己仍帶有學生氣質。而安心亞也笑說自己演學生毫無違和感，特別是素顏演出，頑皮地笑說：「我根本就凍齡，可塑性很高。」

▲禾浩辰（左）根本是「學生專業戶」。（圖／三立提供）

禾浩辰幾乎可說是扮演學生達人，他還冀望未來可以做一個穿百大制服的特輯，這次校園拍攝面對學生臨時演員，安心亞還是會很緊張，因為對話要表現出學生的天真感，「同學們都好熱情，休息時就尖叫，又對我比愛心，只要回同樣動作，又會再引來一聲瘋狂尖叫，感覺好像在校園辦歌唱會！」

▲安心亞、禾浩辰主演《你有念大學嗎？ 》。（圖／三立提供）

禾浩辰最懷念高中時的球隊生活，有時候練完球還會揪團偷跑去學校游泳池裸泳，「高中時期有很多事想做，但沒有做到，如果有機會的話，希望能夠替學校拿下一座冠軍獎盃。」而安心亞則說，如果時間可以重來，那就是好好考大學，享受四年大學時光。