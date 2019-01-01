平成最後一次《紅白》！　「SMAP快閃」飆5大哭點…日網失控淚崩

▲平成最後一次《紅白》，5大哭點讓日本人淚崩。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本「平成」年號即將隨著天王退休結束，2018年《紅白歌唱大賽》被視為「平成最後一個紅白」。《紅白》至今舉辦69屆，最後由白組獲勝，除了熱鬧迎接新年，節目中更有幾段畫面令人感動，回顧以下哭點，都讓日本觀眾失控淚崩。

1.開場畫面快閃SMAP

▲《紅白》第一哭點：SMAP畫面快閃2秒。（圖／翻攝自推特）

傑尼斯天團SMAP成軍28年，過去每年都是《紅白》不可缺少的組合，不過該團2016年宣布解散，同年缺席《紅白》。晚間節目開場畫面，收錄了天團必唱金曲《世界上唯一的花》，短短5秒中仍讓無數鐵粉看了瞬間淚崩。

2.乃木坂46西野七瀨告別C位畢業

▲乃木坂46西野七瀨C位畢業，最後一次演出。（圖／翻攝自推特）

「乃木坂46」人氣成員西野七瀨位居Center，2018年宣布畢業，最後一次登台《紅白》得到了超大驚喜，紅組主持人廣瀨鈴當場念出了爸媽準備的信，她當時邊聽邊扶著臉頰，忍不住泛淚。最後演唱結束，長年一起主持節目的諧星組合「Banana Man」作為演藝圈大哥到場，台上台下興奮呼喊，這段也讓歌迷直呼「跟著哭了！」

3.米津玄師一開口說話網友就哭了

▲米津玄師首度在電視上演唱，開全麥超強。（圖／翻攝自推特）

米津玄師出道9年創作無數金曲，人氣席捲全日本，卻從來沒有在電視上演唱過，作風一直低調神秘，此次點頭上紅白，還在家鄉德島現場演出。他患有高功能自閉症，2018年發表新歌《Lemon》成了2.4億的神曲，寫下各種紀錄，可說是今年第一紅人，晚間的演出拿出實力飆歌，最後和東京的主持人櫻井翔隔空對話，難得在世人眼前「開口說話」，讓日網哭成一片。

4.天團的實力！嵐開全麥演唱

▲嵐演唱也是開全麥。（圖／翻攝自推特）

傑尼斯天團「嵐」除了成員櫻井翔撐起主持大局，全團也在後半段節目演唱組曲，而且被觀眾聽出是沒對嘴的「真唱」。他們在演唱前特地到福島飯館村訪問，當地因為311強震引發的核電廠事故影響，村民背負莫大創傷，演唱時大螢幕出現訪問當地的照片，溫馨畫面也讓觀眾眼睛濕潤。

NHK紅白歌合戦 嵐

君のうた



涙腺崩壊本当に大好きです pic.twitter.com/pMkracJPRq — Alice. (@a___magnet) 2018年12月31日

5.松任谷由實X桑田佳祐世紀合體！他們的老公老婆也在現場

▲松任谷由實和桑田佳祐世紀合體。（圖／翻攝自推特）

南方之星相隔4年重返《紅白》，並擔任最後壓軸演出，桑田佳祐更是大秀演唱功力，現場演唱出道歌曲《任性的辛巴達》、《希望之轍》，所有藝人更湧到台前伴舞。正當現場已經嗨到高點，他更拉出松任谷由實，網友一算這已經是相隔31年的「世紀合體」，兩人大玩親親嗨歌，同時台上還有他的老婆原由子、女方老公松任谷正隆，兩位超級大咖歷經各世代仍活躍歌壇，讓節目畫下完美句點。