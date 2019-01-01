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《皇后的品格》播一半3主演全得獎！崔振赫笑不出來：別再受傷

記者吳孟庭／綜合報導

南韓SBS電視台年末舉辦《SBS演技大賞》，跨過2018，在2019年第一天頒出大賞，由《要先接吻嗎？》男女主角甘宇成、金宣兒共同獲獎。而還在熱播的《皇后的品格》，3位男女主演全都得獎，上台氣氛卻很沉重，崔振赫甚至許願「希望我們劇組不要再有人受傷了！」

▲《要先接吻嗎？》男女主角甘宇成、金宣兒獲得SBS演技大賞最大獎。（圖／翻攝自SBS）

▲《要先接吻嗎？》男女主角甘宇成、金宣兒獲得SBS演技大賞最大獎。（圖／翻攝自SBS）

甘宇成、金宣兒當晚獲得最大獎，兩人也同時獲得最佳情侶獎，可說是當晚大贏家，金宣兒感謝表示在2019年第一天就獲得禮物，對同劇演員與導演表達謝意。當晚同劇女演員芮智媛也獲得最佳女配角獎。

▲《皇后的品格》播一半3主演全得獎！崔振赫沉痛：不要再有人受傷。（圖／翻攝自SBS）

▲《皇后的品格》3主演全得獎。（圖／翻攝自SBS）

正播一半的《皇后的品格》兩位男主角崔振赫與申成祿，以及女主角張娜拉分別獲得水木劇最佳男女主角獎，但比起歡樂的氣氛，上台領獎似乎特別沉重，原因就是開拍以來兩位男主傷勢不斷，甚至有工作人員爆出過勞，崔振赫嚴肅致詞，「我們劇組發生很多意外，申成祿腳也受傷，所幸戲劇獲得很多人的喜愛，希望接下來到結束之前不要再有受傷的事故了。」

此外，月火劇最佳男女主角由《雖已30但仍17》的申惠善，以及《狐狸新娘星》李帝勳獲得，而月火劇優秀演技獎得主分別是《雖已30但仍17》梁世宗與《狐狸新娘星》蔡秀彬；水木劇優秀演技獎則由《致親愛的法官大人》尹施允與《胸腔外科-盜心師》徐智慧奪下。

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皇后的品格, 崔振赫, 張娜拉, 申成祿, SBS演技大賞, 要先接吻嗎, 甘宇成, 金宣兒, 日韓風

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