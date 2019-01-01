張惠妹跨年雨水狂沖臉　她擦乾繼續唱笑虧：根本不用化妝

記者林彥君／台北報導



臺北最High新年城-2019跨年晚會今（31日）在北市府前廣場舉行，張惠妹（阿妹）一小時連唱16首歌，阿妹被雨淋到妝花，雨水流進眼睛讓她喊痛，仍敬業的炒熱氣氛，連聲音都喊啞了，她拿衛生紙擦去臉上雨水，雨甚至從頭灌下來，阿妹笑說：「這種雨我根本可以不用化妝！救命啊！」

▲▼臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

她以《三天三夜》當作表演壓軸，舞台的LED投影「跳起來」，邀請和全場粉絲跳起來，全場觀眾跟著她合唱，把台北晚會氣氛炒到最高點，最後她大喊「台北的聲音在哪裡？」、「台北新年快樂」，祝大家新年快樂後和舞群走下舞台，讓粉絲意猶未盡。

阿妹頭戴上女王皇冠登場，紅色風衣胸前隱約露出亮片小可愛，阿妹一登場全場嗨到翻，她仍向台下歌迷喊：「我覺得你們不夠大聲！」她眼尖發現台下有粉絲在雨中淋雨，儘管自己不斷喊冷，仍溫暖關心粉絲保暖，「不能帶傘？那有穿雨衣嗎？」、「手會冰嗎？」

▲臺北最High新年城- 2019跨年晚會,阿妹張惠妹。（圖／記者李毓康攝）

阿妹演唱經典《站在高崗上》飆高音，澎湃歌聲讓台下萬名粉絲尖叫聲不斷，唱完《站在高崗上》她馬上喊：「今天不管天氣怎麼樣，我就想跟大家一起跨年，這邊是我最有感情的跨年，雖然下雨但是沒關係，今年要結束了，有好的壞的都畫下句點。」

阿妹在晚會上演唱《我要飛》、《渴了》、《跳進來》、《站在高崗上》、《彩虹》、《我最親愛的》、《魚仔》、《甲你攬牢牢》、《你啊你啊》、《哭砂》、《身後》、《連名帶姓》、《前進烏托邦》、《好膽你就來》、《傷心的人別聽慢歌》和《三天三夜》等歌曲，即便電視轉播進廣告她也繼續唱，讓現場跟收看直播的粉絲聽好聽滿。