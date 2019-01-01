2018年陸劇「宮鬥必勝」　除了《延禧攻略》這10部台灣觀眾最有愛！

記者陳芊秀／綜合報導

2018年陸劇原本被期待會是「大女主角」的一年，包括周迅《如懿傳》、范冰冰《巴清傳》、楊冪《扶搖》等都是未播出已經先轟動，不料「限古令」影響了古裝劇市場，甚至傳出「宮鬥劇帶來負能量」的說法，只是最終2018還是宮鬥劇的天下，原先名不見經傳的《延禧攻略》，現在是全球第一熱搜夯劇。2018年究竟哪幾部陸劇受到台灣網友喜愛？以下10個作品不只大陸反應好，更在台灣網路口碑發酵！

1.《延禧攻略》黑蓮花當女主角，爽片無誤看了解氣

▲《延禧攻略》從黑馬變全球熱搜第一夯劇。（圖／翻攝自微博）

製作人于正經手多部夯劇，低潮了好一陣子推出《延禧攻略》，故事的服裝、道具、妝容都被熱烈討論。其實會夯的劇最重要的原因，就是「故事對了」，自然什麼都會是對的，《延禧》搶先被敲碗許久的《如懿傳》播出，劇情是以歷史中被視為後宮贏家的「令妃」為參考原型，描述女主角魏瓔珞為了報仇入宮，一路過關KO無數女敵，甚至奪得龍心，在紫禁城過著幸福快樂日子的故事。女主角受苦但不柔弱，報仇狠到送對方領便當，甚至還能上演惡人遭雷劈的橋段，劇情神到無極限，也提高了觀眾爽度。雖然宮鬥劇最大看點便是看女人心機對決，不過秦嵐扮演的「富察皇后」全程打白月光，照樣讓角色夯到觀眾噴淚，人氣跟著翻了數倍，再加上佘詩曼、吳謹言、蘇青、聶遠等人，戲裡戲外都是一場扭轉命運的攻略。

2.《香蜜沉沉燼如霜》專虐男主角！原聲配音連耳朵都享受

▲《香蜜沉沉燼如霜》仙俠虐戀。（圖／翻攝自微博）

如果您喜歡《三生三世十里桃花》神仙下凡歷劫，開虐很痛但是結局可放心的過程，那麼您也可以開動這部《香蜜沉沉燼如霜》。它是改編自作家電線的小說，台灣書名叫做《誰家錦上不添花》，描述火神旭鳳愛上花神之女錦覓，異母哥哥夜神潤玉3人有剪不斷理還亂的揪葛虐戀，最大看點就是故事特虐男主角，他從天之驕子經歷多次愛不到女主角的衰運，最後還被刺到元神散盡，復活了又遁入魔道，愛情讓人幸福也讓人痛苦，同時女主角也為了這場情劫付出慘痛代價。該劇在大陸播出時，曾發生觀眾抗議劇集注水的爭議，「潤玉」一角中途確實登場時間很多，角色的悲情度也有了更多篇幅描述，因此3個角色也都因此大漲粉，最值得注意的是，這部戲鄧倫、楊紫、羅雲熙都是原聲配音，未來觀眾要求演員原聲的需求勢必會持續上升。

3.《如懿傳》渣龍是後期最大看點！故事虐度高

▲《如懿傳》失去開播先機，帝后離心成後期揪心看點。（圖／翻攝自微博）

《如懿傳》原本被視為2018年開年大戲，不過卻因為種種原因遲到，最終她爭取到了播出，卻因為《延禧攻略》殺出了宮鬥=爽劇的熱度，整個節奏都受到影響。《如懿傳》以乾隆廢后之謎，結合部分史料，鋪寫廢后一生傳奇，乾隆和如懿前半段夫妻同心，後半段帝后離心，更因為後宮爭鬥讓眾多阿哥、格格出生就領便當，還有乾隆因為疑心下令虐刑，讓不少角色死得悽慘。該劇在高度期待下開播，卻出現服裝、道具、化妝，周迅扮相遭嫌老等，引發大量負評，霍建華拋開男神形象扮演「渣龍」，殘忍行徑激怒兩岸觀眾，在後期掀起討論熱度。雖然網路播放量不如黑馬《延禧攻略》，在台灣頻道播出收視率超越《延禧攻略》，兩部戲以不同角度描寫乾隆後宮，各有鐵粉支持。

4.《人不彪悍枉少年》襲台成新一代洗版神劇

▲《人不彪悍枉少年》在台灣成洗版神劇。（圖／翻攝自微博）



《人不彪悍枉少年》21歲偶像侯明昊扮演學霸少年「花彪」，轉學到萬鵬扮演的「楊夕」班級，因為害女方腿傷，愧疚「想當她的腳」，牽起兩人緣份，再加上張耀扮演青梅竹馬「李漁」，高顏值3角戀大噴少女心。該劇在網路平台「LINE TV」播出以來，受到台灣觀眾熱情追劇，出現洗版式討論，其中「李漁」和女配角「黃澄澄」的感情線後期掀起高度關注，最後無緣結局更登上微博熱搜，男女主角「花彪楊夕」出現甜蜜額吻，最後卻是爆哭離別，原先被看好的Happy Ending，意外出現「沒有一對在一起」的結果，讓粉絲錯愕又敲碗第二季。

5.《扶搖》開播雷聲大！楊冪旺夫威力持平

▲《扶搖》故事架構大。（圖／翻攝自微博）

楊冪延續《三生三世十里桃花》爆紅氣勢，2018年更有時裝劇《談判官》、古裝劇《扶搖》接連登場。她主演電視劇除了收視必好，更會帶旺男主角，這次《談判官》助攻黃子韜人氣再飆，緊接著搭檔金馬影帝阮經天，改編自天下歸元小說《扶搖皇后》，扮演背負毀滅命運的少女邂逅一國太子，2人攜手闖蕩五洲，平定戰亂最後建立新國度。女主角霸氣人設吸引粉絲，不過故事架構龐大，給觀眾劇情冗長的印象，在大咖演員的號召下仍維持追劇熱度。

6.《雙世寵妃2》一言不合就開親！甜寵全開破續集魔咒

▲《雙世寵妃2》甜寵回歸。（圖／翻攝自微博）

《雙世寵妃》以小成本、新人演出在2017年寫下網播量44億的神話，梁潔、邢昭林雙雙爆紅，2018年再度推出續集，死守甜寵主題，加碼無數吻戲，讓觀眾追劇還要蒐集吻戲次數。《雙世2》劇情讓男主角因時空錯亂出現「古八」、「現八」2個人，起初讓觀眾疾呼分不出來，再加上《延禧》五阿哥陳宥維扮演神秘策士「流觴」，等於3個男主角追1女，不過女主角對「現八」一心一意，吻戲浪漫還強調姿勢，包括「綠光夾心之吻」、「搶藥之吻」、「雨中濕身之吻」等，每集都掀起網友截圖熱烈討論，劇組更宣布2019年會有第三部。

7.《溫暖的弦》高顏值CP大談虐戀

▲《溫暖的弦》吻戲成話題，結果卻刪戲。（圖／翻攝自微博）

張翰演過多部偶像劇建立霸道總裁形象，2018年新戲《溫暖的弦》搭檔張鈞甯，高顏值CP詮釋7年虐戀，網路播放量更突破45億。他扮演「占南弦」難忘舊愛「溫暖」，久別重逢女方成了自己的特助，從曖昧的「雲端之吻」，到復合後激情的「耳後之吻、撐墻之吻、玻璃之吻」，以及甜蜜同居生活的「咖啡之吻」，各種花式吻戲，堪稱話題不斷，不過大結局被觀眾批評亂刪戲、拆2天播出、沒有交代清楚等，電視劇評價開高走低。

8.《老男孩》抓姦金句引共鳴！高中生兒子爆紅

▲《老男孩》金句多，還捧紅高中生胡先煦。（圖／翻攝自微博）

林依晨走紅兩岸，凍齡外貌加上零負評形象，接演新作還沒播往往就已經先奪下高分。她和大陸男星劉燁合作《老男孩》，扮演時髦富有正義感的高中老師「林小歐」，劉燁是民航機機長，某日男主角意外得知有個高中生兒子，女主角則是孩子的班導師，兩人從吵吵鬧鬧到產生感情。該劇最受矚目的是金句多，女主角得知感情遭到男友背叛，豪氣嗆出抓姦4金句，包括「你真笨，放開我這麼好的女人」、「在散之前，你得像個男人一樣，看著我的眼睛，告訴我為什麼」、「在你眼裡，我跟你這幾年的感情，到底算什麼？難道真比不上你跟她廝混的這幾天」、「記住你今天說的每一句話，我們再也不相見了。」台詞直搗人心，同時也讓扮演關鍵兒子的胡先煦爆紅。

9.《鎮魂》兄弟情掀爆紅奇蹟！粉絲自認鎮魂女鬼

▲《鎮魂》迷倒大票女粉絲。（圖／翻攝自微博）

《鎮魂》是陸劇2018年的一個網劇奇蹟。該劇改編自耽美作家Priest的小說，在大陸限令禁BL、禁靈異之下，修改成兄弟情故事，並找來白宇和朱一龍扮演破案搭檔，沒想到一播造成轟動，淪陷該劇的粉絲自稱「鎮魂女孩」、「鎮魂女鬼」，討論熱度一步步登上微薄熱搜榜，兩大男主角更雙雙因劇成為年度爆紅男神，走紅過程也宛若戲劇，不過正因為電視劇無法還原BL、靈異等劇情，後半段大幅改編略顯拖沓，也有不少觀眾自認棄劇。陸劇透過網路買熱搜維持評價的手段時有所聞，《鎮魂》是近年罕見不靠買熱搜，靠鐵粉支持、口碑掀起熱度的作品，因此在2018年格外受到矚目。

10.《大約是愛》3對CP都甜！成為台灣年底小黑馬

▲《大約是愛》成年底小黑馬。（圖／翻攝自微博）

陸劇2018年高預算製作的大戲，反應皆不如預期，反而在小成本網路劇默默醞釀追劇熱度。來看看年底這部《大約是愛》，描述雲瑪集團總裁「衛卿」患有潔癖症，尋常人靠近便會全身過敏，直到遇上美術系女大生「周是」，終於得到康復曙光，為了奪得芳心費盡心思。該劇男女主角CP感強，還有超萌身高差，加上是台灣導演許珮珊掌鏡，男女主角互動頗有台灣偶像劇的氛圍。另外2對包括姐弟戀CP、學霸戀CP，總共3對都有吸引人的愛情線，因此頗中台灣觀眾胃口，成為跨年追劇的選擇之一。

特別推薦：《芸汐傳》全餐奇蹟！光台灣網播量破700萬

▲《芸汐傳》受到台灣觀眾熱烈關注。（圖／翻攝自微博）

陸劇新作不斷製作，上檔時段卻卡關「限古令」，導致許多已經拍完的電視劇轉戰網路曝光，甚至不必每天播2集吊胃口，乾脆全集一口氣推出，被大陸觀眾稱為「全餐」，也成為新的追劇潮流，《芸汐傳》就是其中一個例子。該劇由「中國4000年一遇美女」鞠婧禕主演，改編自芥沫的小說《天才小毒妃》，戲裡是精通醫術的「韓芸汐」，為了尋找母親嫁入王府，遇上張哲瀚飾演的秦王「龍非夜」，展開刻骨銘心的愛情。該劇的服裝場景都相當講究，男女主角患難與共的感情，被粉絲暱稱「西芹CP」，儘管48集一次公開，在觀眾推薦下熱度不斷上升，光在台灣網播量就突破723萬，人氣絲毫不輸每周更新的劇集。