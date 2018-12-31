深V「透視裝」好辣！　安心亞連換2套：就是要大家流鼻血

記者李欣容／綜合報導

「2019愛‧Sharing 高雄夢時代跨年派對」於高雄夢時代舉行，由安心亞身穿火辣透視裝，演唱《呼呼》揭開序幕，還演唱黃立行的《音浪》，連續表演絲毫不見上氣不接下氣，體力相當好。

▲▼ 安心亞高雄跨年。（圖／民視提供）

安心亞連唱10首，不少網友都在留言串表示：「給安心亞點讚」、「安心亞好辣」、「今年高雄太讚了吧」，除了自己的歌之外，安心亞也演唱五月天、黃立行等大咖歌手的歌曲。

安心亞表示，為了今年跨年每天只睡3小時，每天劇組、舞蹈教室兩邊跑，為了把這個精心準備的組曲獻給高雄的粉絲，對於火辣透視裝，安心亞說：「服裝非常厲害，是深V狠V等級，要讓大家流鼻血。」而組曲裡有自己非常喜歡的high歌，還有韓文歌，自己還花時間練韓文，劇組知道安心亞要下高雄，還給她美食清單，讓她很開心，希望有時間都能把美食吃透透。

安心亞一連演唱10首，《呼呼》、《女孩 站出來》、《SUPER 跩》、《靓仔》、《DDUDDU DDUDU》、《音浪》、《愛投羅網》、《離開地球表面》、《Something Just Like This》組曲。最後還有新歌《Chilaxing》，安心亞解釋：「『Chillaxing』為英文複合字，由chill （冷靜、放鬆）與relaxing （放輕鬆）組成，意思為放輕鬆，別緊張，白話的意思則為：「ㄎㄧㄤ一點看世界，用輕樂心對待，甚麼問題都能解決！」

主持人浩角翔起表示：「剛剛在後台看到dancer就差點噴鼻血，想說dancer就這麼辣，安心亞本人出場還得了! 」Janet跟艾力克斯也說看到她在台上真是辣翻了。