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雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《阿爾罕布拉宮的回憶》由玄彬、朴信惠聯手主演，描述一名天才程式設計師鄭世周（燦烈飾演）創造出虛擬與現實結合的「AR擴增實境」遊戲，卻出現嚴重bug，導致劉鎮宇（玄彬飾演）與他本人都深陷遊戲之中。為了找到世周，劉鎮宇飛到西班牙破解任務，怎料就在抵達城市GRANADA，他與秘書遭到任務埋伏，徐秘書疑似戰亡，人消失在現實生活中。

▲▼雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇（圖／翻是嘖tvN）

▲▼秘書遭到攻擊求救後，最後消失了。（圖／翻攝自tvN）

▲▼秘書遭到攻擊求救後，最後消失了。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇與徐秘書為了尋找Master，飛到城市GRANADA，但先下火車的秘書遭埋伏攻擊，他緊張地要求工程師崔楊炷尋找秘書的地點，工程師卻傳來噩耗：「秘書下線了，5分鐘前。」秘書疑似戰亡，他向火車站人員求救，希望站務長去尋找暈倒的秘書，卻沒有找到人。

當劉鎮宇再度抵達GRANADA時，他終於理解任務是一抵達城市就會自動開啟，火車上槍殺數名敵人，他也終於打開飛鷹傳輸的內容，請到阿爾罕布拉宮解救Master，他在宮殿裡找到地窖，卻被一群死屍湧上攻擊。

▲劉鎮宇寫遺言。（圖／翻攝自tvN）

▲劉鎮宇寫遺言。（圖／翻攝自tvN）

就在劉鎮宇遭死屍攻擊時，鏡頭又轉回事發8個小時前，他抱著必死的決心進入宮殿，還順便傳了遺言給公司理事朴善浩，內容寫著「這是我的遺言，如果我或者我們在GRANADA的哪個地方死後屍體被發現了，自己可以說明死亡原因的遺言。如果我們之間一個人消失或者死了，馬上把伺服器關掉，代表遊戲出錯了，但不能馬上關掉，因為這樣我就找不到世周了。」

▲▼雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇（圖／翻是嘖tvN）

▲▼秘書真的死了，劉鎮宇看見秘書變成遊戲人物，難過落淚。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇（圖／翻是嘖tvN）

▲▼雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇（圖／翻是嘖tvN）

鏡頭再度轉回劉鎮宇在地窖打殭屍，就在他的生命快消耗完時，字幕突然出現「您的同盟現身了」，徐秘書從遠方衝進來殺敵，他原本開心地喊話：「你去哪了？現在才出現。」怎料，徐秘書早已變成遊戲人物，代表現實生活中的他死亡，此時，鄭希周也接到西班牙警方的電話表示：「手機主人（徐秘書）已死亡。」

▲▼雷／《阿爾罕》他真的死了！玄彬看見這幕落淚　劇迷崩潰：壞編劇（圖／翻是嘖tvN）

▲▼徐秘書現實生活中真的死亡，鄭希周接到電話通知。（圖／翻攝自tvN）

▲▼徐秘書現實生活中真的死亡，鄭希周接到電話通知。（圖／翻是嘖tvN）

徐秘書雖死了，但他是劉鎮宇的同盟，依舊盡責地為他殺敵，這幕讓劉鎮宇淚崩，落下落寞又崩潰的眼淚，劇迷也直呼難過「居然賜死秘書了」、「編劇好殘忍」。劉鎮宇發現徐秘書死亡的真相，只剩一點生命力的他，索性放棄抵抗，就在他要被殺死時，一道黃色光束出現，疑似救了劉鎮宇。而第10集裡，大家迫切找的鄭世周依舊蹤影成謎。

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