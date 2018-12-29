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《延禧攻略》紅到日本！　新劇名超熱血…日配版預告網驚：好像在看《火影忍者》

記者陳芊秀／綜合報導

宮鬥劇《延禧攻略》爆紅中港台，更成為年度Google全球熱搜電視劇冠軍，威力不斷擴散之下，2019年2月將在日本播出。該劇在日本更換上新的劇名，改叫《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》，日文配音版預告也隨之公開，讓陸網大驚：「該死的，居然覺得好好聽！」

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名取為《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》。（圖／翻攝自推特）

大陸古裝劇以華麗服裝、山水畫般的構圖場景，在亞洲圈掀起追劇熱潮，《延禧攻略》外輸到日本，為了讓當地觀眾從劇名就可認識劇情，改名為《瓔珞～紫禁城燃燒的逆襲王妃》，被華人網友形容「這劇名概括了全劇」、「好熱血啊」、「名字也太日本了！」同時粉絲也掀起改劇名接龍，眾人輪番取名《瓔珞～紫禁城之絕地求生》、《喚雷少女魏瓔珞》、《翻滾吧魏姐》，討論串笑翻一片。

其實不只《延禧攻略》改名，《後宮甄嬛傳》的日文劇名是《宮廷の諍い女（後宮爭鬥的女人們）》，《步步驚心》是《宮廷女官若曦》，《琅琊榜》則是《琅琊榜～麒麟才子，風雲起》。劇名都會比原本的要長很多。

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

▲《後宮甄嬛傳》的日文劇名是《宮廷の諍い女》，意為後宮爭鬥的女人們。（圖／翻攝自推特）

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

▲《步步驚心》是《宮廷女官若曦（宮女若曦）》（圖／翻攝自推特）

▲《延禧攻略》紅到日本，劇名超熱血。（圖／翻攝自推特）

▲《琅琊榜》則是《琅琊榜～麒麟の才子、風雲起こす〜》（圖／翻攝自推特）

此外，陸網也曝光《延禧攻略》的日本配音版預告，女主角聲優童音又能嗆聲，乾隆則是低沉嗓音，富察皇后也是溫柔聲線。預告被笑讚「為什麼是動畫片的配音」、「怎麽感覺在看火影」、「日本配音好帶勁，好像看日漫一樣」、「該死的，我居然覺得好好聽」、「富察皇後和瓔珞的配音好評啊，感覺就像本人在說日語」、「一聽很中二風」、「換成日語突然想看了。」

▲《延禧攻略》日本配音版預告。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲《延禧攻略》日本配音版預告掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

►《延禧攻略》日本配音版預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

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