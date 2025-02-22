藍心湄破最大尺度「超猛兇器狂抖」　胡瓜看呆：很久沒看你這麼sexy

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝天王胡瓜領軍製作統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，今、明兩天在台北流行音樂中心開唱，除了胡瓜搭檔主持康康、歐漢聲，以及參加演出的歌手包括陳美鳳、天王任賢齊、藍心湄、阿吉仔、金佩姍、曾心梅、林俊逸、九孔、林美秀、豹小子、賴慧如、AKB48 Team TP、OZONE與鍾采穎等，共17組歌手，陣容相當豪華。

▲▼林美秀造型超浮誇。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「時尚教主」藍心湄與人氣偶像Ozone熱唱〈你的電話〉，現場嗨翻天，接著林美秀接力熱唱新歌〈金罵沒ㄤ〉等，誇張造型超級吸睛。

最後藍心湄與好友林美秀、豹小子唱跳成名曲〈濃妝搖滾〉時，藍心湄換上一套白色亮片洋裝，胸前開伸V罕見秀出渾圓美胸，下樓梯和跳舞時美胸更是隨之抖動，裙子短到幾乎直逼絕對領域，加上一雙筆直美腿，勁歌熱舞狀態好到完全看不出她的真實年齡，時尚教主的霸氣徹底不藏。

▲▼藍心湄火辣指數破表，堪稱今晚演出之最。（圖／記者林敬旻攝）

而藍心湄更是辣到連胡瓜都驚呼：「很久沒看到你這麼sexy，好像回到18歲。」更高喊：「沒有她，就沒有《女人我最大》！」 逗得藍心湄心花怒放，要向眾人致謝，胡瓜打趣說：「不要再彎腰了！我會頭昏！」笑翻眾人。