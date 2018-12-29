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林宥嘉開唱出動6貨櫃海運！　小宇「素顏欣賞」一句話閃瞎

記者盧薇淩／台北報導

歌手林宥嘉29日連兩場在台北小巨蛋舉行「idol」演唱會，現場營造出有如藝術展的氛圍，開場影片的音樂由世界級音樂教父坂本龍一所作，接著林宥嘉在絢麗光影及LED燈中邊彈邊唱登場，現場觀眾歡聲雷動，唱完4首歌後，他說：「想要給你們有爽快的夜晚， 那是我們參與設計的請好好享受好嗎？」而好友小宇也素顏、無妝法到場欣賞，被問想聽林宥嘉什麼歌？他說：「只要是他唱的我都想聽。」被虧瞬間「閃瞎」。

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者張一中攝）

▲林宥嘉在台北小巨蛋舉行演唱會。（圖／記者張一中攝）

舞台全用透明LED屏幕包覆起來，含天花板和舞台地面共計面積達800平方米，總共1800片的透明LED屏幕，經由電腦伺服馬達的控制不斷變化定位，最多時可以有9片巨大LED牆面同時移動，如變形金剛一樣3維立體變形重新組裝，加上透明LED的多層次影像交疊效果，奇幻多變的視覺效果令全場觀眾震撼不已。

這次大部分硬體器材台灣廠商無法提供，因此有一半以上器材是由大陸海運而來，總共裝了6個海運貨櫃，台北連續兩場演出22000張門票完售，收入與支出估計打平。而林宥嘉為了給歌迷耳目一新的全新體驗，自己擔任音樂總監，將此次演唱會所演出的31首歌，幾乎全重新改編。

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者張一中攝）

▲林宥嘉演唱會舞台燈光絢麗。（圖／記者張一中攝

林宥嘉一連唱完4首歌曲後說：「各位小巨蛋的朋友們，各位親朋好友們大家晚安，這演唱會是整個團隊，不管音樂、視訊、燈光、舞台花非常多力氣做的作品，包括剛開門的音樂是和坂本龍一先生合作的歌曲，想要給你們有爽快的夜晚，那是我們參與設計的，請好好享受好嗎？」

▲▼林宥嘉演唱會台北小巨蛋。（圖／記者張一中攝）

▲林宥嘉在沙發上演唱。（圖／記者張一中攝）

演唱熱門歌曲《自然醒》，歌曲尾聲全場燈暗，只剩下隱約傳來的一陣茶樓環境音，彷彿進入了一個夢境，而後從夢中醒來，聽見上廁所、盥洗、打電話叫外賣等聲音。林宥嘉換上Acne Studios 不規則2D織法毛衣重新登台，拿著舊式電話機演唱《唐人街》，象徵idol其實也過著平凡人的生活。

接著，舞台螢幕上突然出現「感覺林宥嘉好娘」、「歌唱成這樣也能當歌手？」、「這個人唱歌很一般」等嚴厲的批評字眼，林宥嘉唱起《如同悲傷被下載兩次》象徵這時代的網路批評言論對公眾人物的殘酷。

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