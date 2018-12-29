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直擊／陳意涵「8個月孕肚」首曝光　一上台怒了：劉以豪紅什麼？

記者洪文／台北報導

劉以豪、陳意涵新片《比悲傷更悲傷的故事》上映不到1個月，全台票房至今突破2.2億台幣，觀影總人次突破92萬人次，榮登全台年度票房冠軍。導演林孝謙率劇組29日於西門町樂聲影城舉辦感謝記者會，劉以豪即將與500位粉絲「愛的抱抱」表達感謝，沒想到懷孕8個月的陳意涵也驚喜現身。

▲▼陳意涵「7個月孕肚」首曝光　一上台怒了：劉以豪紅什麼？。（圖／記者李毓康攝）

▲陳意涵「八個月孕肚」首曝光。（圖／記者李毓康攝）

導演林孝謙、編劇呂安弦率劉以豪、陳庭妮、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）、大慶、石知田、姚愛寗登台，全員舉杯破億香檳和現場粉絲朋友一同慶祝電影票房佳績，表達感謝各界朋友們的支持，也希望在這歲末年終再度邀請大家與親友進戲院觀賞，再次一起感受故事的愛與珍惜。

陳意涵一上台手遮著8個月孕肚，導演林孝謙招她到旁邊笑說：「站在我旁邊顯瘦。」她表示：「很開心大家這麼支持比悲傷更悲傷的故事，很遺憾都不能參與宣傳。」她隨後幽默調侃：「可是我覺得很奇怪，我是因為懷孕，劉以豪在紅什麼？為什麼都不宣傳？」劉以豪趕緊解釋：「真的因為要拍戲沒辦法，我要跪下來了！」

▲▼陳意涵「7個月孕肚」首曝光　一上台怒了：劉以豪紅什麼？。（圖／記者李毓康攝）

▲陳意涵幽默調侃劉以豪。（圖／記者李毓康攝）

《比悲傷更悲傷的故事》的超強口碑不只在台灣發酵，亞洲其他國家包含香港澳門、新加坡、馬來西亞已接連上映，皆打破了3年來台灣電影的最佳開票票房，港澳突破2000萬港幣、新加坡突破100萬新幣，馬來西亞甫上映就已超過100萬馬來幣，感動不分國界。

《比悲傷更悲傷的故事》票房告捷，先前得知破億好消息的劉以豪，曾經在導演的驚喜探班下宣布：將「愛的抱抱500名觀眾！」近日雖然有冷氣團襲台，但說到做到的劉以豪，不畏風雨也要親自達成跟粉絲的約定！29日下午選在台北樂聲戲院外廣場舞台發送「愛的擁抱」。

能夠光明正大的熊抱偶像，許多年輕粉絲都遠從其他縣市特別搭車來台北，更是有遠從南韓的超狂粉絲，為了以豪愛的抱抱特別搭機來台參加活動，即使面對台灣的超低氣溫，但只要能見到自己心目中的「暖男歐爸」心裡就暖到不行。

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