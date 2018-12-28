呂學翰「好人緣」PK他的人一整排　乖乖聽老蕭話選她對決

記者林彥君／台北報導



《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，除一勝一負外，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。呂學翰接受PK，要挑戰他的人數多，讓哈林笑說：「哇塞！可能會超過30個，他人緣好對不對？」蕭敬騰建議他選擇過去PK過的選手張宸安，呂學翰也毫不猶豫的選張宸安進行PK。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲呂學翰。（圖／ETtoday）

▲PK呂學翰的選手眾多。（圖／ETtoday）

呂學翰演唱自創曲《我矮又怎樣》，張宸安則演唱《艷火》。蕭敬騰認為呂學翰在創作時因出發點簡單，所以導致歌平凡，張宸安的表現非常自如，「之前會緊張顫抖、氣不穩，今天聽到妳的長音、音域，爆發力都有出來，低音也下得去，整體來講表現優秀。」哈林則則認為呂學翰「歌如其人」，聲音很青春，他本以為《我矮又怎樣》會以有趣的呈現，想表達勵志但沒有發揮出來。最後張宸安以3票獲勝。

▲張宸安。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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