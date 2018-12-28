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曾子余溺水戲「拒絕參考韓國風格」　寒冬手腳泡到皮皺

記者洪文／綜合報導
 
《食尚玩家》男星曾子余童顏逆齡在電影《玩命貼圖》演出高中生，遭到社團好友因誤會背叛進而霸凌，社團成員于樂誠、徐謀俊、卞慶華與曹天愷群圍攻曾子余與乙樂，將兩人寵物貓丟入泳池中，再將心急的倆人深壓至水中，一邊將霸凌過程拍攝下來取悅自己。

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

▲《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供，以下同）

這是曾子余首次參與電影演出，為了拍攝《玩命貼圖》溺水戲，做了非常多功課，「因為我水性挺好，要演出一個不會游泳在水中載浮載陳的樣子，非常有難度，常常時不時身體就自己浮起來，我都控制不了。」他參考多部溺水戲表演方式，發現不能參考韓國的風格，因為太唯美了。

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

導演鍾維恆也稱讚：「大冬天溫度非常低，曾子余與乙樂兩人泡水一整天都沒有怨言，還穿短袖、鞋子入水，手腳都泡到起皺，非常佩服他們！」首次參與電影演出即與飾演最帥死神的偶像陳曉東「沒有同框」，陳曉東與乙樂有演出對手戲，而曾子余也與乙樂一起演出溺水戲，曾子余笑說：「這樣應該差點同框了吧！但只要能與我偶像的身影出現在同一部電影，我就感到非常幸福了！」

▲▼《玩命貼圖》劇照。（圖／星泰提供）

《玩命貼圖》由新銳導演鍾維恆執導，卡司包括陳曉東、任容萱、周孝安、曾子余、于樂誠、徐謀俊、乙樂、成語蕎、卞慶華與曹天愷等人，將於2019年1月11日全台上映。

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