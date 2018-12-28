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《聲林》12強決定賽選手恭迎「人面庾」哈林＋Gail超嗨

記者林彥君／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》本周播出第11集，音樂頑童庾澄慶（哈林）擔任飛行導師，他和來自泰國的人氣選手Gail攜手合唱經典作品《老實情歌》，搖滾大叔與甜美蘿莉的組合驚豔全場，High翻舞台！

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼ 聲林之王 。（圖／ETtoday）

▲哈林和Gail。（圖／ETtoday）

出道超過30年，被譽為地表最強評審的哈林備受禮遇，一現身便受到全場熱烈恭迎，逗得他龍心大悅直喊「平身」，首席導師林宥嘉更尊稱哈林是「導師的導師」。資歷深厚、閱人無數的哈林認為會唱歌的人很多，但舞台上更重要的是魅力，「當然像我們這種集能力與魅力於一身的是比較少啦，大家都叫我人面庾！」

哈林搞笑之餘也勉勵選手勿太在意酸民言論，「為何要被一個不認識你的人影響生活和表演步調？沒有意義。」哈林建議面對網友批評「參考就好，不看最好！」

▲▼ 聲林之王 。（圖／ETtoday）

▲哈林（中）擔任飛行導師 。（圖／ETtoday）

本輪是最終12強決定賽，要從28位選手中淘汰超過半數，且由選手自己選擇要PK的對象，考驗大家的信心和膽量。首席導師蕭敬騰鼓勵學員要有志氣，應該勇敢挑實力旗鼓相當的對手，被哈林笑干擾選情，「奇怪，你是導師，你幹嘛要刺激選手？」

當天選手巫詠歡的爸爸巫啟賢盛裝在台下觀戰，被虧來給女兒對手壓力，哈林打趣：「你不要影響現場好不好，你光是頭髮那麼白就很刺眼！」巫啟賢表示自己看了比賽有些話不吐不快：「我當評委時都覺得賽制很公平，好人性，自從我女兒參加之後覺得賽制好機車，而且導師好毒舌！」語出驚人，惹得蕭敬騰喊冤「哪有啊！」

▲▼ 聲林之王 。（圖／ETtoday）

▲林宥嘉、哈林和蕭敬騰 。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/
●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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