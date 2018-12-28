ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃子佼發片日主持蔡依林記者會！1天6通告被處罰：一切都報應

記者盧薇淩／台北報導

黃子佼出道30年，推出首張專輯《Live&Life》，26日發行後短短3天，專輯出貨3千張熱賣到缺貨，他26日發片當日，在北京替天后蔡依林主持發片記者會，隨後馬不停蹄回台展開宣傳行程，一整天就跑了6個通告，從電台到電視台，再回到公司簽500張CD，過程還體驗到新人上通告玩遊戲被處罰，讓他苦笑說：「以前我主持都是去處罰其他歌手，這一切都是報應啊！」

▲▼黃子佼一天趕6個通告 。（圖／大鵬經紀提供）

▲黃子佼一天趕6個通告。（圖／大鵬經紀提供）

有趣的是，在跑宣傳途中，在三立電視台下通告時，正巧碰到唱片公司租下的宣傳車（moving stage），黃子佼坦言當下看到覺得很害羞，他笑說：「因為內湖那邊很安靜，一開始看到後其實很想趕快逃跑，所以趕緊跟宣傳車拍完照後就飛奔上保母車去下一個通告！」

▲▼黃子佼一天趕6個通告 。（圖／大鵬經紀提供）

▲黃子佼在自己的節目被訪問。（圖／大鵬經紀提供）

昨天一路連趕6個宣傳通告，讓初當新人的黃子佼感受良多，他表示，這次以新人身分讓各個主持人訪問，每個人主持風格都不一樣，「像是飛碟電台的光禹為了給我驚喜，還特別錄下耿如說喜歡我新專輯中3首歌的音檔，然後要我現場猜題，還好我都答對了！而去上三立《安安大明星》時，主持人建安竟然訪問我到一半，因為聊到我《雄雄想起伊來》這首歌，想到家人就哭了，這個讓我很感動，因為平常都是我哭，沒想到我的歌曲能感動人，讓我印象深刻！」

除了上節目外，明天要擔任五月天台中演唱會暖場嘉賓，黃子佼坦言最近心情像在趕進度，他表示：「其實我從12月初開始走一些演唱宣傳，從幾百個人的校園到幾千人的尾牙活動，一直上周到萬人的耶誕晚會，現在又要在五月天的演唱會舞台上要挑戰戶外的台中洲際棒球場，感覺人生好像兩倍速播歌，一個月大大小小的場子都跑玩了，覺得人生很有趣！」

▲▼黃子佼一天趕6個通告 。（圖／大鵬經紀提供）

▲黃子佼巧遇自己的宣傳車。（圖／大鵬經紀提供）

推薦閱讀

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

羅志祥目睹蔡依林「吃飯3守則」　當場傻眼：真的很痛苦！

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

獨／罔腰賣1580元保養品…網撕包裝「是別家200元商品」　鳳梨解答：不一樣！

IG 25萬追蹤…小玉大安森林公園發禮物　時間一到「0人到場」！

羅志祥目睹蔡依林「吃飯3守則」　當場傻眼：真的很痛苦！

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

詹雅雯消失高雄跨年..合體韓國瑜破局！爆拒唱「這首歌」遭退通告

重逢半年就訂婚！蔡阿嘎無意間「一句話」　二伯聽完點頭嫁了

吳宗憲頭等艙吐一地！　登機前喝太多酒…真相其實「很有禮貌」

路人拍下「經過的善良孩子」　4年後看紐約電視牆驚覺：是防彈V！

蔡依林累了...腳一抬「不科學坐姿」　巨人大腳丫現形粉絲看呆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃子佼, 五月天

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 丁寧教女兒防狼SOP　伸手「抓胸部」演練：哭沒有用
  2. KBS／Apink娜恩零下14度露纖腰　「短版馬甲」辣翻全場
  3. 周子瑜奪全球百大美女第2！　刷新紀錄蟬聯「亞洲最美」
  4. 14年前合作《天國的嫁衣》　馮凱見明道先嗆：現在大牌了
  5. 李千那問同事：喜歡我還蔡依林？　下秒「直白回答」全噴笑
  6. 復仇者、X戰警合體倒數！　漫威總裁證實：最快2019年上半年使用
  7. 《聲林》12強決定賽選手恭迎「人面庾」哈林＋Gail超嗨
  8. 英文擔當Mark不在！　GOT7王嘉爾機智切換3語言：我來
  9. 黃子佼發片日主持蔡依林記者會！1天6通告被處罰：一切都報應
  10. 江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366