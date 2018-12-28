黃子佼發片日主持蔡依林記者會！1天6通告被處罰：一切都報應

記者盧薇淩／台北報導

黃子佼出道30年，推出首張專輯《Live&Life》，26日發行後短短3天，專輯出貨3千張熱賣到缺貨，他26日發片當日，在北京替天后蔡依林主持發片記者會，隨後馬不停蹄回台展開宣傳行程，一整天就跑了6個通告，從電台到電視台，再回到公司簽500張CD，過程還體驗到新人上通告玩遊戲被處罰，讓他苦笑說：「以前我主持都是去處罰其他歌手，這一切都是報應啊！」





▲黃子佼一天趕6個通告。（圖／大鵬經紀提供）

有趣的是，在跑宣傳途中，在三立電視台下通告時，正巧碰到唱片公司租下的宣傳車（moving stage），黃子佼坦言當下看到覺得很害羞，他笑說：「因為內湖那邊很安靜，一開始看到後其實很想趕快逃跑，所以趕緊跟宣傳車拍完照後就飛奔上保母車去下一個通告！」

▲黃子佼在自己的節目被訪問。（圖／大鵬經紀提供）

昨天一路連趕6個宣傳通告，讓初當新人的黃子佼感受良多，他表示，這次以新人身分讓各個主持人訪問，每個人主持風格都不一樣，「像是飛碟電台的光禹為了給我驚喜，還特別錄下耿如說喜歡我新專輯中3首歌的音檔，然後要我現場猜題，還好我都答對了！而去上三立《安安大明星》時，主持人建安竟然訪問我到一半，因為聊到我《雄雄想起伊來》這首歌，想到家人就哭了，這個讓我很感動，因為平常都是我哭，沒想到我的歌曲能感動人，讓我印象深刻！」

除了上節目外，明天要擔任五月天台中演唱會暖場嘉賓，黃子佼坦言最近心情像在趕進度，他表示：「其實我從12月初開始走一些演唱宣傳，從幾百個人的校園到幾千人的尾牙活動，一直上周到萬人的耶誕晚會，現在又要在五月天的演唱會舞台上要挑戰戶外的台中洲際棒球場，感覺人生好像兩倍速播歌，一個月大大小小的場子都跑玩了，覺得人生很有趣！」

▲黃子佼巧遇自己的宣傳車。（圖／大鵬經紀提供）