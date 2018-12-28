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27歲女歌手喪失嗅覺！　聞不到臭酸、瓦斯外洩險釀意外

▲▼ 魏暉倪失去嗅覺 。（圖／ 起初音樂 ）

▲魏暉倪失去嗅覺。（圖／起初音樂）

記者盧薇淩／台北報導

27歲氣質女歌手魏暉倪將推出首張台語創作專輯《氵七木》，記錄了出道6年的心路歷程，她兩年前因過度勞累和壓力喪失嗅覺，聞不到燒焦味，也不知飯菜酸掉而得腸胃炎，更因瓦斯外洩差點釀成意外。說起這段過程，她坦言曾心情很沮喪，但在音樂中找到樂觀與積極，也很感恩不是聽覺或聲音部分受損傷，沒影響到熱愛的音樂。

才華洋溢、清新亮的魏暉倪，之前因過度勞累和壓力失去嗅覺，生活中艱困重重，因聞不到食物的酸掉味道而導致腸胃炎，更因聞不到燒焦味導致瓦斯外洩，讓自己暴露在危險的環境中。她坦言曾沮喪，但在音樂中找到樂觀積極，時常感慰自己，也說：「很感恩不是聽覺或是聲音的部分受到損傷，沒有影響到熱愛的音樂事業。」也正因有著積極正能量的精神，給大家更多的鼓勵。

▲▼ 魏暉倪失去嗅覺 。（圖／ 起初音樂 ）

▲魏暉倪喪失嗅覺導致腸胃炎、瓦斯外洩。（圖／ 起初音樂 ）

在錄音室演唱新歌《鼻仔出走》時，魏暉倪哭到久久不能自己。提到新專輯，暉倪說感到現在年輕人對台語較陌生，因而決定創作新世代的台語歌曲唱給年輕人聽，專輯名《氵七木》，因為七是完美的數字，即將迎來出道第7年，想交出一張完美的成績單。提到新的一年，魏暉倪笑說：「有人說通常如果30歲以前還沒有紅就完蛋了，所以我要快點努力啊！」而在感情上，她也期待能遇見同路人，「但不勉強，碰到對的最重要，我期待能有緣人出現。」

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