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郭子乾《悶鍋》吐心聲催淚　納豆扮「勇哥」相似度破表

記者許逸群／台北報導

東森劇場《悶鍋出任務》近日密集進行彩排，除了許多劇情與巧思逐漸曝光，彩排的過程中也有許多讓人意想不到的驚喜。九孔在彩排過程中即興演出，還突然帶來一首費玉清的新歌，而郭子乾也不遑多讓，即時更新「柯文哲上任的7字箴言」，充分展現《悶鍋》演員的反應能力。

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

被稱為「模仿天王」的郭子乾除了即興能力毋庸置疑，模仿與快速變裝的技巧也是一等一。他在劇中一場戲裡「限時快換5個角色」，只見他全場跑，光是彩排就逗得眾人大笑。除了歡笑，郭子乾也難得吐露心聲，感謝李國修與王偉忠兩位貴人，感人得真心話橋段相當催淚。

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

▲納豆扮「勇哥」相當傳神。（圖／東森劇場提供）

被王偉忠稱為最會演「吃飯」的納豆，為了進入「自己」的角色，他在現場還自備零食狂吃，隨後還穿上「勇哥」的小狗戲服，不僅聲音與狀態投入，甚至像到連現場工作人員以為排練場真的有狗，大夥還為此笑不停，讓一旁的九孔虧說：「點太低了吧！」

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

▲▼《悶鍋出任務》彩排。（圖／東森劇場提供）

王偉忠看著這一票演員從入行到各自擁有一片天，希望他們能夠傳承模仿秀的精神，並讓新演員們將這股風潮延續下去。他當初邀約演員時，每個人都相當有意願，可惜部分人因工作檔期談不攏，不過也許或有客串驚喜獻身的橋段可讓觀眾期待。《悶鍋出任務》2019年1月3-6日將在台北城市舞台連演五場。

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悶鍋出任務, 東森劇場, 郭子乾, 九孔, 納豆

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