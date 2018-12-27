迪士尼、福斯最快1月底合併！《死侍》系列續集「至少等3年」

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯現在傳出最快2019年1月底就可完成合併，粉絲早已等不及死侍、《X戰警》當中的超級英雄加入漫威電影宇宙，不過考量《驚奇隊長》《復仇者聯盟4》已拍攝完畢，最快只有可能在《蜘蛛人2：離家日》重拍加入，而R級的《死侍2》續集要更久，外媒預測至少再等3年。

▲《死侍》系列續集至少等3年。（圖／翻攝自網路）



由於迪士尼幾乎不做限制級電影，外界一直以來擔心以R級拍攝的《死侍》系列面臨停拍命運，不過迪士尼CEO勞勃艾格（Robert Allen Bob Iger）早在2017年首次競標福斯時，便曾提到最想繼續發展《死侍》系列電影，尤其《死侍2》在2018年票房再度開出紅盤，應會更堅定繼續推出續集。

不幸的是，即使迪士尼確定繼續發展《死侍》系列電影，觀眾還要等3年才能看到全新續集。原班團隊目前先擱置發展《死侍3》改推《X特攻隊》作為系列續集，然而萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）以及X特攻隊等演員2019年已排好工作，假設2020年才能開拍，意即完整電影至少要等到2021年。

《X戰警：黑鳳凰》已延後至6月7日上映，外媒認為這將是福斯製作的《X戰警》系列電影的完結篇，迪士尼未來準備重啟。《新變種人》歷經重拍延後至8月2日上映，原先外傳福斯是希望電影可以更恐怖，現在又傳出將會改成PG13的輔導級版本，而尚未開拍的《金牌手》恐怕再度擱置下去。