PD101練習生來台! 黃姨母光臨《韓國阿拉唷》

娛樂中心／綜合報導

2016年參加選秀節目《Produce 101》被稱為黃姨母而聞名的黃仁善在選秀節目結束後，為了能夠繼續往自己的夢想邁進身兼多職，除了有歌手與社長的身份外，也自己開了一間網咖。2017年發行的《Hwang Ya》、《Rainbow》以及23日剛出的《Dead Clock》都是由她個人出資完成。她透過韓媒《TV Daily》訪問時透露，為了省錢，《Dead Clock》的概念寫真由她自己設計，照片也都用手機拍攝，雖然辛苦「但是更多事愉快的心情。」

▲《Produce 101》練習生黃仁善。（圖／翻攝自黃仁善IG、《Produce 101》官網）

黃仁善也特別來到本週的《韓國阿拉唷》跟台灣的粉絲們見面啦！黃仁善即將在節目上演唱她的歌曲給大家聽，喜歡她的粉絲記得準時鎖定本週的《韓國阿拉唷》一起在線上和她互動喔！

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目，想安麗愛豆們的粉絲們一起來上節目吧！

每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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