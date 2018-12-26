蔡依林哭了：曾感覺自己最醜！爆淚吐黑暗低潮「捨不得..」

記者盧薇淩／北京報導

亞洲流行天后Jolin蔡依林睽違4年推出新專輯《Ugly Beauty》，26日在北京舉行發片記者會，穿著一身中空透視裝曬酥胸，火辣馬甲線若隱若現。提到過去的自己要求完美，因此變得不快樂、沒自信，但現已豁然開朗，她在記者會上對過去的自己說：「所有的經歷都值得，非常不捨...。」真情流露淚灑記者會。

▲蔡依林淚灑發片記者會 。（圖／索尼唱片提供）

蔡依林在記者會說，「我以前很怕提問，怕被覺得很蠢、不是天才。從小人家說我該怎樣，讓我怕犯錯。」曾經不敢看鏡子，「感覺自己是最醜的，心力交瘁時，看到自己很憂鬱，感覺大家討厭我，變得封閉…，那段時間我不想分享工作的不開心，因不想讓家人朋友擔心，我那時沒有很漂亮。」

蔡依林哽咽說：「很不捨...」，現場粉絲給予鼓勵，她指著後方暗黑的專輯視覺照說：「我想傳達的是，我都走過來了，你也可以。我覺得我非常的勇敢，我很佩服我自己、謝謝我自己。」黃子佼說：「對不起喔，把你弄哭了。」她又破涕為笑說：「對啊，很煩！」

▲蔡依林穿著激凸bra現身。（圖／索尼唱片提供）

過去的蔡依林，為了減肥吃水煮餐，她笑說：「怎麼這麼可憐，我那時候練到覺得你們吃的東西不好吃，我的最好吃。」曾經在金曲獎上的服裝被部落客評價為「花枝裝」，她在《怪美的》MV中重新穿上自嘲，「美的標準在我身上特別嚴格，我也不知道那衣服犯了什麼錯。」

自我要求嚴苛，總不斷學習任何事物，她自認為「地才」，看著她一路走過來的黃子佼笑說：「現在她變得越來越自戀..喔不是，自信。」蔡依林則說：「自戀是一種自我肯定。」精闢解釋讓黃子佼說：「現在好會講話，好可怕，以前我訪問你要準備40題，現在4題可以聊半小時。」她的蛻變有目共睹，也令人欽佩。

▲蔡依林講到爆淚。（圖／索尼唱片）