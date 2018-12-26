蔡明亮《光》打破生涯3大創舉　「請李康生演戲太矯情」

記者洪文／台北報導

台北市中山堂82歲生日，蔡明亮受邀拍攝短片《光》，並邀請在場嘉賓、媒體搶先觀賞。該短片打破他的生涯3大創舉，這是他首部沒有人物演出的作品，還有他不愛用的配樂，自從《你那邊幾點》之後習慣的定格長鏡頭也開始多了運鏡，未來打算連同《你的臉》進軍院線上映。

▲ 蔡明亮為中山堂拍攝短片《光》 。（圖／記者周書羽攝，以下同）



由於中山堂經費吃緊，蔡明亮自虧：「我很貴！」考量中山堂跟他淵源深厚，不只從小到大常在這裡看片，又在此開過咖啡店，他仍是答應降價幫忙拍攝，又說成本不重要，把自己的錢省下來，支付團隊的工作費用，最後花了2天拍完，「幸好都是有太陽的天氣！」

雖然蔡明亮曾在中山堂開設咖啡店，但他還是為了拍攝《光》事前多次勘景，「其實很難拍，沒有內容的，像是拍肖像的概念，有些忐忑不安，不確定的感覺，但我也沒在怕，這是這個東西很獨特，沒有任何闡述。有個窗口很難拍，外面看得到卻不知道在那裡，走進去一看好漂亮。」

對於《光》沒有安插李康生演出，蔡明亮笑說：「這樣不會太矯情嗎？不要，我請不起他！（片名）請他寫字就好了，沒關係，《你的臉》有他啊！」他的作品久未挑戰院線上映，目前正在計畫《光》與《你的臉》聯映，「我就是想挑戰觀眾的看片方式，劇情片在美術館看，非劇情片在電影院看。」