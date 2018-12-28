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保守電視台竟推出19禁韓劇！《壞刑警》男主角演技強到發抖

薇琪吳不負責任的報告書 薇琪吳

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文／薇琪吳

MBC《壞刑警》首播收視就突破8.3％，
這部改編自BBC英劇《路瑟警探（Luther）》，
請來了反派界的演技之神「申河均」主演，
甚至首播的尺度祭出了19禁（未成年禁止觀看）！

▲韓劇《壞刑警》改編自英劇《路瑟督察（或譯：路瑟警探）》。（圖／翻攝自壞刑警官網、路瑟督察臉書）

▲韓劇《壞刑警》改編自英劇《路瑟督察（或譯：路瑟警探）》。（圖／翻攝自壞刑警官網、路瑟督察臉書） 

以保守出名的無線台，向來不喜歡重口味的主題，
MBC月火劇首播如此尺度，也是跌破觀眾眼鏡。
果然在收視一片低迷之下開出不錯的成績。

當初看到申河均久違回歸電視劇，
就暗自決定要一定要追ON檔啊！
看他飆戲超級享受的啊啊！

畢竟電影咖又願意常接電視劇的高等演員不多，
是青龍獎得主，又是朴贊郁（導演御用）的男人
看他演戲就夠好看惹！

▲韓劇《壞刑警》改編自英劇《路瑟督察（或譯：路瑟警探）》。（圖／翻攝自壞刑警官網）

▲韓劇《壞刑警》卡司都是演技派。（圖／翻攝自壞刑警官網）

直至第12集劇情超級緊湊！而且出乎我意料的反轉。
每個人心機都超重、超冷血。

男主角是個罔顧法則，破案效率第一的「壞刑警」，
武力值點滿，腦袋又聰明。

在你以為他的「壞」只是辦案手法「壞了點」的時候，
編劇卻告訴你，男主角沒有觀眾想得那麼熱血清白…
他的陰暗面、他的道德瑕疵正一點一滴顯露出來。

▲韓劇《壞刑警》演技派申河均。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

▲韓劇《壞刑警》男主角申河均。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

而女主角是個精神變態卻智商破表的天才，
對她來說，殺人像吃飯一樣簡單。
因為某些原因，男主角抓不到她完美犯罪的證據，
還被迫要跟她聯手合作。

雖然有些人覺得劇情多少有點Bug，
但我個人還是看得蠻享受的。
除了導演緊湊卻不失細膩的運鏡之外，
主要還是因為男主角申河均。

演技力強到讓人發抖，青龍獎得主不是浪得虛名的。
光是看他演戲我就可以吃三碗飯吧（誇張）～

▲韓劇《壞刑警》新人演員李雪。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

▲韓劇《壞刑警》新人演員李雪。（圖／翻攝自YouTube／MBCdrama）

而飾演女主角的李雪，
是被破格提拔的怪物新人，
她很猛，演戲很有魅力，我覺得她會紅。

她跟申河均這種氣場超強的老戲骨，
有很多兩人交互詰問，幾乎都是台詞的文戲。
但一觸即發的緊張感，卻完全不輸給對方，
看得我心臟砰砰跳。
李雪的演技值得拿下明年的新人獎。

如果喜歡緊湊懸疑的暗黑犯罪劇，
又不太在乎邏輯的話，我覺得這部很推薦～
雖然血腥程度還是輸有線台（最近口味吃太重），
但作為爽片來說，還是蠻好看的。

▼《壞刑警》預告。（影片來源：YouTube MBCdrama）

薇琪吳
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關鍵字

申河均, 壞刑警, 李雪, 日韓風

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