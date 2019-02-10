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阿諾「被安排」搶米可白捧花　甜笑謝閨蜜：像拿到金鐘獎

記者林彥君／專訪

34歲的阿諾在2017年升格人妻，她透露結婚前，圈內好友米可白擔心她的諧星形象常被人損而內心受挫，在婚宴時安排阿諾上台接捧花，希望早日找到疼她的人，「我接到捧花時她抱我，超像我得到金鐘獎，有一種『我要感謝我的父母』的感覺，她在旁邊一直說『太恭喜妳了』，但只不過是抽到捧花而已！」

▲▼藝人阿諾專訪。（圖／記者張一中攝）

▲阿諾日前接受《ETtoday》專訪。（圖／記者張一中攝）

「米可白簡直是把我捧在手心當公主。」當她和老公Google工程師Allen交往時，米可白會關心男方有沒有對她好，當她登記結婚，阿諾把喜訊分別傳到她的姊妹群組，「我在群組說『我結婚了』」，群組好友當下只回她「恭喜」、「幸福喔」，但在婚後一次聚餐，米可白突然感性的對她說：「看到妳幸福，很高興。」

▲▼阿諾和米可白。（圖／阿諾提供）

▲阿諾和米可白。（圖／阿諾提供）

因為米可白上圍豐滿，買的衣服尺寸不合就會送她，讓她省去治裝費，「上通告的衣服，贊助商都直接寫米可白。」米可白很珍惜兩人的友誼，還會買兩對耳環，她跟阿諾一人戴其中一支「姊妹耳環」，阿諾開玩笑對米可白說：「可以不要再這樣對我好，可以嗎？」米可白則回她：「我又沒幾個朋友。」

▲▼藝人阿諾專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼阿諾。（圖／記者張一中攝）

▲▼藝人阿諾專訪。（圖／記者張一中攝）

米可白和她從沒有吵過架，阿諾在電視上說的話，米可白都會記在心裡，像是阿諾曾在節目中談到她喜歡「毛怪」，米可白出國時就會帶毛怪的紀念品送她。有次她們和小優聚餐，姊妹們討論小優的口紅牌子，米可白拿出手機拍下口紅，之後也去買同樣口紅，還幫阿諾買一支，阿諾說：「我已經快跟米可白下跪了！真的不要再買東西給我！」

▲▼藝人阿諾專訪。（圖／記者張一中攝）

▲阿諾。（圖／記者張一中攝）

屆齡高齡產婦，但她對於懷孕不著急，雙方父母都沒有催生，順其自然沒有壓力，也不怕過年過節被親戚逼問，她笑說：「還好遠房親戚都沒聯絡！」她的老公會找美國的報導跟她分享，「35歲算高齡產婦，但是很多人40歲還是可以生呀！我們可以不用擔心。」

若之後真的一直沒有小孩，她想要開一間牧場，養狗、雞、羊之類的動物，安穩的過鄉村生活，她也想過要像浩子一樣去環遊世界，或是到各個地方住在車上旅遊，她笑說：「可能就是看著對方，看到死！」

▲▼藝人阿諾專訪。（圖／記者張一中攝）

▲阿諾。（圖／記者張一中攝）

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