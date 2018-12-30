韓國這個坑，是掉進去之後再也無法出來；即使多年以後覺得自己抽身，到頭來..

文／妮可辣死

雖然很久沒有出現像《鬼怪》《太陽的後裔》這類紅遍全亞洲的韓劇，但2018還是有許多話題韓劇搶占娛樂版面，你知道在韓國最受討論度的節目與電視劇分別是哪些嗎？以下公布google發布的2018年南韓搜尋榜單，仔細一看，今年根本「朴敘俊年」！

▲打工仔變副會長！2018十大南韓最夯節目「都有朴敘俊」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

今年南韓最熱搜的韓劇就是朴敘俊、朴敏英主演的《金秘書為何那樣》，充滿幻想式的漫畫情節十分有趣，兩人太合拍還因此傳出婚訊，成為熱搜冠軍；第二搜尋量高的則是從2017年底播到2018年的《機智牢房生活》，可說是小兵立大功！

而《我的ID是江南美人》也同樣是改編自漫畫情節，討論普世審美觀以及浪漫愛情故事，主演車銀優、林秀香因此打開知名度；再來就是大規模、大製作的《陽光先生》，李導與金編出手果然厲害，電視劇可媲美電影啦！而婆媽劇《黃金光輝的人生》因為貼近現實，也十分受歡迎，最後入榜的則是改編自電影的《愛上變身情人》，讓李民基與徐玄振聲勢爆衝。

當然今年也有討論度飆高的韓綜，上榜的全都播出超過一季，但話題依舊不減。《Heart Signal》推出第二季，用實境秀方式記錄素人聯誼，最終的選擇因為跌破許多觀眾眼鏡，掀起超高討論度！《Produce 48》是《Produce 101》系列第三季，激烈的生存賽依舊是KPOP粉絲的最愛，一舉躍上熱搜第3。

而羅䁐錫（羅PD）製作的《新西遊記5&6》與《尹食堂2》也上榜了，好笑的是《新西遊記5》播出一半突然進入第6季，《尹食堂》第二季朴敘俊化身最強打工仔，繼《金秘書》後又上榜。從此榜可發現，tvN一共有3部韓劇、2部韓綜入榜，是今年電視圈最風光的贏家，以上節目你都看了嗎？

▲2018南韓google最熱搜節目排行榜。（圖／翻攝自google）

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