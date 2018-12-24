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吳宗憲兒1月開演唱會！　揪她助陣扛票房：壓力很大

記者盧薇淩／台北報導

吳宗憲兒子鹿希派7月份剛發行個人專輯《Ambulance》，吳宗憲旗下的歌手斯亞也推出EP《Famous非夢事》，兩人將於2019年1月18日舉辦「FAMOUS PIE」售票演唱會，這讓才剛正式出道半年的鹿希派與斯亞戰戰競競，鹿希派說：「壓力好大。」斯亞喊：「我開始每天練舞了。」

▲▼鹿希派和斯亞將舉行售票演唱會 。（圖／容易文創）

▲鹿希派和斯亞將舉行售票演唱會 。（圖／容易文創）

雖然一出道就鬧風波，讓經紀公司停止一切宣傳活動，但也讓鹿希派上了一課，7月發行首張個人專輯《Ambulance》，成立了個人工作室後，繼續不斷地作音樂，這次趁假回台便要交出第二張作品，堪稱寫歌快手，對於音樂事業的堅持，他說：「我是一個愛音樂的人，也是一個製作人，只是剛好我也喜歡表演，所以鹿希派才會存在。

有了個人工作室後，什麼都得自己來，鹿希派坦言對這場演唱會，雖是兩人一起扛票房，但也坦言票房壓力一定有，「但我只能把自己的部分做到最好，因為我不懂行銷或宣傳，只希望來看我表演的人不只是支持，而是可以真正的一起享受音樂、享受派對的感覺。」問他演唱會上是否準備了什麼驚喜？他神秘表示，要來了才會知道。

▲▼鹿希派和斯亞將舉行售票演唱會 。（圖／容易文創）

▲斯亞出道10年開唱，坦言還是很怕。（圖／容易文創）

出道己經超過10年，卻在今年7月才發行個人EP《Famous非夢事》的斯亞，為這次演唱會作了很久的心理準備，因為在EP預購時，公司就己告知會舉辦這場演唱會，但她還是覺得：「我什麼都怕啊，卻也只能練習適應什麼都不能怕。」離演唱會不到一個月，她說：「我很緊張也很焦慮，開始要每天練舞了。」但天性樂觀的她頗有自信，因為自認個性很認真，對每次的演出都一定會很用心準備，「在每個階段盡可能的去做到那時候自己能做到最棒的呈現。」

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