蔡旻佑全家奔韓體驗過年　慘遇霸王寒流...結局超傻眼！

記者盧薇淩／台北報導

現代婦女基金會連續7年舉辦圍爐活動，今年「弱勢家庭圍爐計劃」邀請歌手蔡旻佑擔任公益大使，他說：「在社會的角落，有不少經濟困難的受暴家庭，過年能夠和媽媽吃一頓熱騰騰的團圓飯，是孩子們最期盼的事。」說起難忘的過年經驗，他透露有一年全家去首爾旅遊準備體驗韓式過年，沒想到剛好遇上韓國幾十年來的強烈寒流，全家人只好擠在小小的客廳發抖取暖。

▲蔡旻佑擔任公益大使。（圖／何樂音樂）

之前就曾參與過愛心年菜圍爐送暖計畫的蔡旻佑，一聽到能擔任公益大使直說義不容辭，「讓更多人把溫暖送進每個需要幫助的家庭，這是我今年和家人團聚吃年夜飯前的最大願望。」說起年菜，蔡旻佑笑說自己最愛海鮮類，因為爸爸來自東石鄉型厝寮，所以只要是海鮮都令他垂涎三尺，問到自己的拿手年菜，他笑說是之前上節目學到的「魷魚螺肉蒜湯」，但因魷魚要切花，所以他做這道菜的時間，都夠讓媽媽把其他道都做好，不過自己的年菜還是頗受好評。

說到過年圍爐，蔡旻佑感謝自己有一個幸福的家庭，大哥、大嫂除夕夜帶著姪女回家，爸媽左手逗著孫女玩樂，右手準備年夜飯。妹妹準備飯後甜點，自己則變身「圍爐DJ」娛樂大家，而最受爸媽歡迎的竟然是台式情歌《雙人枕頭》，至於自己的歌，他只能開玩笑地抱怨說，平時太常聽，過年就聽點不一樣的吧。

▲蔡旻佑最愛吃的年菜是海鮮類。（圖／何樂音樂）

說起難忘過年經驗，蔡旻佑也透露有一年全家去首爾住民宿體驗韓式過年，那年剛好是韓國幾十年來寒流最嚴重的一年，外面冰天雪地，全家人只能擠在小小的客廳發抖取暖，本幻想著韓式新年，可以去韓國的傳統市場買菜回來料理，但冷到出門買個菜都煎熬，原本韓劇裡的完美劇情瞬間破滅。