見辣長腿..男粉求「踢我」　AKB台灣團成員：愛我S欺負他們！

記者盧薇淩／台北報導

日本AKB48海外姐妹團Team TP發行首張單曲《勇往直前》，23日舉行發片記者會，12位成員在台上一連唱跳2首歌曲，台下男性粉絲嗨到狂歡呼，聊起男粉絲瘋狂的示愛舉動，日籍成員阿部瑪利亞透露，自己的粉絲喜歡她「S」，看到她的長腿時會說「請踢我」，她則叫男粉蹲下，作勢要踢他，笑說：「我的粉絲喜歡『被欺負』。」

▲AKB48 team TP發片記者會 。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP經歷過經營風波，現由打造過多位天王后的資深音樂人陳子鴻接手，12位成員在記者會上唱跳，下台後成員劉語晴馬上爆淚，原來她演唱時站「C位」，「我覺得剛剛表現不好，第一句沒有唱出來。」成員訓練壓力大，定期舉行訓練評選，除了晚間偶爾能回家陪家人吃飯，其餘時間都在訓練，幾乎沒有休假放鬆時間，不過日籍成員阿部瑪利亞今年過年，媽媽會來台相伴順便旅遊，能好好相聚。

▲12位成員現場唱跳。（圖／好言娛樂提供）

說起陳子鴻，成員邱品涵、陳詩雅嘴甜說：「他像爸爸，就像慈父般的存在，會問我們吃飯了沒。」也從來沒有罵過她們，陳子鴻則笑說：「我年紀都比他們爸媽還大，可以做他們阿公了。」團員年齡分佈從12歲到23歲，都沒戀愛經驗，因為公司有禁愛令，陳子鴻說：「不是什麼會流失男粉的原因，而是戀愛這種事，交男朋友來日方長，現在就是專心把自己做好。」若被發現偷戀愛有處罰嗎？他笑問一旁成員：「有嗎？你們有偷戀愛嗎？」團員搖頭，他則說：「他們應該也沒有啦，根本沒時間也沒機會認識男生。」

▲AKB48 Team TP成員劉語晴（中）下台爆淚。（圖／好言娛樂提供）

AKB48 Team TP的首張EP，陳子鴻特地為成員們準備聖誕驚喜，希望女孩們發片的這段時間努力宣傳自己，只要下週發出的新MV網路點擊流量，能在一周內衝破10萬人次，就會幫他們包一輛台北觀光巴士，外觀放上單曲大型輸出繞行台北市，並在記者會上承諾，若達100萬就再發一張單曲。

▲AKB48 Team TP被下達禁愛令。（圖／好言娛樂提供）