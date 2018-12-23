《比悲傷》片名原本超鏘　陳意涵大哭18次排毒助孕《好選喆》大爆掛

娛樂中心／綜合報導

2018年最賣座國片出爐—《比悲傷更悲傷的故事》讓不少人在戲院裡大排毒，哭掉好幾包衛生紙，女主角陳意涵在拍片過程中也曾經為了一場戲崩潰哭了18次，哭到最後還忘記連戲，還好淚水排毒有功，電影殺青後就立刻傳出喜訊，讓劇組覺得是好兆頭，果然電影大賣，一舉登上2018最強國片寶座。不過導演林孝謙和編劇呂安弦坦承當初覺得片名太悲傷想換個名稱，竟然想出一堆超鏘片名？鎖定《比悲傷更悲傷的故事》讓你笑翻的幕後大爆掛專訪，就在今天晚上八點鐘首播的《星光好選喆》。

另外還有今年金馬獎提名12項最強片，最後抱回四座大獎的張藝謀之《影》，終於趕上2018年壓軸上映了！繼先前獨家專訪到今年金馬獎最佳導演張藝謀之後，還有男女主角鄧超與孫儷的專訪….差一點就成了！可惜最後因為金馬獎發生的小插曲而被取消QQ，但《星光好選喆》還是專訪到《影》電影當中飾演大將軍鄧超身邊的第一副官王千源。

王千源上一部作品才以《健忘村》裡的瘋癲村長和台灣觀眾見面，這回板起臉來演忠臣猛將，《影》的更多獨家專訪，鎖定由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《羅賓漢崛起》的限量弓箭筆，千萬別錯過囉！

▼本周還有《移動城市：致命引擎》的壓軸專訪—男主角羅伯特席安和飾演雨果威明女兒的蕾拉喬治。

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