ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《比悲傷》片名原本超鏘　陳意涵大哭18次排毒助孕《好選喆》大爆掛

娛樂中心／綜合報導

2018年最賣座國片出爐—《比悲傷更悲傷的故事》讓不少人在戲院裡大排毒，哭掉好幾包衛生紙，女主角陳意涵在拍片過程中也曾經為了一場戲崩潰哭了18次，哭到最後還忘記連戲，還好淚水排毒有功，電影殺青後就立刻傳出喜訊，讓劇組覺得是好兆頭，果然電影大賣，一舉登上2018最強國片寶座。不過導演林孝謙和編劇呂安弦坦承當初覺得片名太悲傷想換個名稱，竟然想出一堆超鏘片名？鎖定《比悲傷更悲傷的故事》讓你笑翻的幕後大爆掛專訪，就在今天晚上八點鐘首播的《星光好選喆》。

▲▼星光好選喆。（圖／記者陳映竹攝）

另外還有今年金馬獎提名12項最強片，最後抱回四座大獎的張藝謀之《影》，終於趕上2018年壓軸上映了！繼先前獨家專訪到今年金馬獎最佳導演張藝謀之後，還有男女主角鄧超與孫儷的專訪….差一點就成了！可惜最後因為金馬獎發生的小插曲而被取消QQ，但《星光好選喆》還是專訪到《影》電影當中飾演大將軍鄧超身邊的第一副官王千源。

王千源上一部作品才以《健忘村》裡的瘋癲村長和台灣觀眾見面，這回板起臉來演忠臣猛將，《影》的更多獨家專訪，鎖定由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還要送出《羅賓漢崛起》的限量弓箭筆，千萬別錯過囉！

▼本周還有《移動城市：致命引擎》的壓軸專訪—男主角羅伯特席安和飾演雨果威明女兒的蕾拉喬治。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

聲林之王視覺圖。

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

推薦閱讀

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！　5年婚姻告終

劉愷威一提小糯米就淚崩「我受不了」　楊冪堅強吐當媽心聲

IU人在台灣！「光華商場」排隊買紅豆餅　粉絲驚呆：居然來了

蔡依林大談肉體慾望！「想跟他去房間」破尺度喊：我40歲了

楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光

地表最強交換禮物！　周杰倫爽收昆凌「999.89萬藍寶堅尼SUV」

楊冪連續5年發文幫夫慶生　前2年「糯米爸爸」藏離婚玄機

楊冪、劉愷威結婚5年「婚變爆15次」　飛香港見小糯米…夫妻0互動被抓包

7年「從不在老公面前放屁打嗝」！　謝和弦混血妻5招「維持熱戀」

妹妹手冷「一人牽一隻放口袋」！　雙胞胎哥「寵妹日常」爆紅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星光好選喆, , 張藝謀, 王千源, 羅賓漢崛起, 比悲傷更悲傷的故事, 移動城市

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《比悲傷》片名原本超鏘　陳意涵大哭18次排毒助孕《好選喆》大爆掛
  2. 韓瑜「對視而笑彥鈞」劇透《金家》結局？惹網友暴動祈禱
  3. KBS藝能大賞／首位女性大賞得主出現！「搞笑女王」李英子噴淚領獎
  4. 威廉爸抱獎淚崩：多虧小孩才拿獎　《超人》爸爸眼眶含淚！
  5. 80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲
  6. 林志穎妻「一次扛起雙胞胎兒」　媽媽力爆發…她驚嘆：太強了
  7. Sunnee陷網路霸凌低頭哽咽！　歐弟「我也遭遇過」勾起3年前事件
  8. 楊冪：家庭不應該成為妳的束縛！情纏劉愷威7年情史曝光
  9. SM「官方商店」竟賣防彈、Wanna One專輯　粉絲氣炸：根本叛徒！
  10. 劉愷威「苦情歌單」暗藏心聲！　8首歌列出…網驚見《背叛》

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366