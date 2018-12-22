48歲了！莫文蔚透視只遮3點　襯衫下身失蹤..104cm辣腿爬跑車

記者盧薇淩／台北報導

國際天后莫文蔚22日在台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會」，她一身拳擊戰袍登場，隨即戰袍突被卸下，戴鑽石皇冠著金縷衣紗裙演唱《如初之光》，隨後拿掉肩墊和裙子，穿著一襲透膚金色流蘇裝現身，只見薄紗裡是金色比基尼遮住三點，但隱約可見她的纖細蠻腰，加上招牌的又長又筆直辣腿，讓人難以相信她今年已48歲。

▲莫文蔚在小巨蛋舉行演唱會。（圖／記者張一中攝）

莫文蔚身材保養得宜，她不吝嗇在演唱會上曬出好身材，每一套服裝，都將她玲瓏有致的身材展現無疑，除了金色流蘇裝，又身穿白色長版襯衫隨意打著黑領帶，「下身失蹤」露出104公分逆天長腿，性感又美艷。接著舞台上出現一輛紅色道具跑車，莫文蔚爬上跑車邊舞邊唱，隨後又車頭蓋打開的鋼琴彈唱，唱著《雙城故事》和《陰天》展現才藝。

▲莫文蔚火辣登場。（圖／記者張一中攝）

莫文蔚演唱會現場擠滿1.1萬人，媽媽、德籍老公及兒子、女兒坐在搖滾區欣賞，藝人梁詠琪也坐在後方藝人看台區。莫文蔚演唱《青山在》時，身穿高慧君姐妹為她準備的鄒族傳統服飾登場，此曲，其實就是我們熟悉的《高山青》，由莫文蔚特別改編成《青山在》收錄在《回蔚》專輯中，而妹妹高蕾雅也坐在VIP席觀賞這榮耀的一刻。

▲▼莫文蔚媽媽、老公及兒女都到場。（圖／記者張一中攝）



