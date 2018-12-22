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賈乃亮深夜帶2女回家！　被爆「分居李小璐」夫妻全年0同框

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星賈乃亮因妻子李小璐和PG ONE爆出過夜緋聞，已經將近一年沒有夫妻同框。他的婚姻受到全民關注，最近又被拍到帶2名女子回家，其中一位還是凌晨4:00離開，引來外界揣測。

▲▼賈乃亮、李小璐被爆簽字離婚。（圖／翻攝自微博） 

▲賈乃亮、李小璐一整年沒同框，現在還各住各的家。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《鳳凰網娛樂》報導，賈乃亮被拍到沒有回到和老婆李小璐的家，21日被拍到的影片曝光，他和幾位好友在朝陽公園吃飯，席間有2名面貌清秀的女孩，結束後一個人上車返家，隨後2名女孩搭另一台車也來到家中的停車場，直到凌晨3點，兩名女孩輪流在3:00、4:00離開，3人在家中的互動掀起外界質疑「婚內出軌」，同時也有粉絲認為影片中眾人沒有逾矩舉動，不該將影片視為出軌畫面。

▲賈乃亮被拍到回自己家，深夜另有2名女孩進家門。（圖／翻攝自微博）

▲賈乃亮被拍到和朋友吃完飯回自己家，深夜另有2名女孩進家門。（圖／翻攝自微博）

▲賈乃亮被拍到回自己家，深夜另有2名女孩進家門。（圖／翻攝自微博）

▲一個女孩凌晨3:00離開賈乃亮家。（圖／翻攝自微博）

▲賈乃亮被拍到回自己家，深夜另有2名女孩進家門。（圖／翻攝自微博）

▲另一個女孩凌晨4:00開車離開。（圖／翻攝自微博）

網爆2女進出住家，賈乃亮21日深夜發文，澄清是和大學同學的聚會。他也吐露這一年來的心聲：「一個人出門吃飯被拍是『孤獨寂寞』，和大學同學及朋友吃完飯到家裡聚一聚又變成『深夜密會兩女』。」同時也強調進出家門的女孩從晚間12:00左右就陸續離開。 

▲賈乃亮深夜澄清帶2女回家。（圖／翻攝自微博／賈乃亮）

▲賈乃亮深夜澄清帶2女回家。（圖／翻攝自微博／賈乃亮） 

李小璐正在進行多個名譽訴訟官司，網路又被傳「一直和薛之謙在一起」，不斷成為熱搜人物。對此老公賈乃亮發文駁斥，不過文中提到「我一個人過得很好，不想再捲入這些是是非非」，令網友好奇像在暗示夫妻已經離婚，對此雙方並未有更進一步的說法，此外，兩人在2017年跨年晚會一起表演後，無論是公開場合，或是私下，一年來都沒有公開同框過，夫妻關係持續受到關注。

▲▼賈乃亮發文兩度提到「一個人」引發大眾好奇是否暗示已經離婚。（圖／翻攝自賈乃亮微博）

▲賈乃亮日前發文，兩度提到「一個人」。（圖／翻攝自賈乃亮微博）

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