張杰曬女兒了！　首曝「雙胞胎近照」網激動：終於等到了

記者傅家妤／綜合報導

大陸歌手張杰與老婆謝娜結婚6年多，數月前更迎來了雙胞胎女兒「跳跳」、「俏俏」，一向保護家人的他，從未主動曬出女兒的照片，但就在21日他為了感謝大家送給自己的生日祝福，首度在微博曬出女兒全身照，讓粉絲激動不已，紛紛直呼「終於等到了！」

▲張杰、謝娜過去從未曬出女兒的全身照。（圖／翻攝自微博／《妻子的浪漫旅行》）

張杰在20日迎來36歲生日，不少圈中好友及粉絲紛紛都送上祝福，老婆謝娜及「快樂家族」也特別合體，錄製了一段影片向他說生日快樂，影片的最後，他還特別與大家一起入鏡接受祝福，該片段在網路上引起一陣瘋傳，甚至還登上了微博熱搜。





▲謝娜與何炅「快樂家族」等人一起祝賀張杰。（圖／翻攝自微博／張杰）

為了感謝大家，張杰特別在隔天曬出了兩個女兒的全身照，代替自己向大家致謝，畫面中只見「跳跳」、「俏俏」分別穿著粉紅色及白色的蓬蓬裙裝，手上還分別拿著爸爸新專輯，雖然只有背影，但粉絲已經非常開心且激動，紛紛在底下直呼：「終於等到你曬女兒了」、「以為有生之年只能看到她們手手和腳腳而已」、「第一次曬女兒全身欸，看來正面已經指日可待」，掀起不少熱議。

▲張杰曬女兒的照片謝謝大家祝福。（圖／翻攝自微博／張杰）

隨後，老婆謝娜也轉發了該則發文，並爆料張杰與女兒相處的趣事，「想起你在家教她們唱歌的情景，杰哥：啊…（高低起伏），跳跳俏俏：啊…（像模像樣的高低起伏）好棒，今天的音樂課就上到這裡，下課。」事實上，謝娜先前就曾透露，女兒現在非常會模仿，無論自己做什麼動作，兩個女兒都能跟上，這讓她非常開心還笑言：「我在模仿的道路上遇到了勁敵。」一家四口的相處日常逗樂不少粉絲。

▲網友留言。（圖／翻攝自微博／張杰）