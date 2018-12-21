鈕承澤沈默12天再發聲：目睹自己死亡　「這世界如此殘忍？」

記者洪文／台北報導

導演鈕承澤遭控性侵女工作人員，交保之後再度沈默，一切交由律師發聲，事隔12天他又再度在臉書發文：「目睹自己的死亡，行刑的隊伍排得老長。」又說「這世界如此殘忍？」疑再控大眾已先為他定罪有所感慨。

鈕承澤臉書PO文開頭寫下：「目睹自己的死亡，行刑的隊伍排得老長。」又說「這世界如此殘忍？任由恨惡蔓延滋長？」疑似認為外界未審先給他定罪，最後以「悲傷長出喜悅，絕望生出希望」勉勵自己。

在此之前，鈕承澤9日應訊後在臉書上PO文：「妖魔都是自身的恨與惡創作的，在砸下石頭之後，請閉上眼睛，感受愛，就會更有力量將世上的仇恨與惡念化解消融⋯LOVE。」雖未直接提及被控性侵風波，不過已引來網友湧入留言：「女方指控你的行為，你只要回答有或沒有就好」、「你在說你自己是惡魔嗎？」也有人要他「面對、處理、放下。」

事實上，鈕承澤7日赴大安分局應訊後，就在媒體面前直言：「我會盡全力配合調查，希望會是場公正審判，但有場公審正在進行，已經判處我死刑，鈕承澤已死。」似乎不滿外界在案件未有結果前評論，全程僅約30秒，並未對案件內容多做說明，便迅速離開現場。

鈕承澤臉書全文：

目睹自己的死亡

行刑的隊伍排得老長

烈火燒著石塊落下

祈禱自己足夠堅強

這世界如此殘忍？

任由恨惡蔓延滋長

親愛的我們夠不夠強壯？

能否存活進而成長

親愛的請告訴我

愛也能夠被恨滋養

親愛的請告訴我

善也能從惡意中茁壯

當雨落下澆息了火

石頭堆成了樓房

淚水清洗了眼睛

暗黑裡看見明亮

悲傷長出喜悅

絕望生出希望

