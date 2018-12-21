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《葉問》宇宙最強反派！《復仇者4》男星把他「打到銀河系」

記者洪文／綜合報導
 
動作片《葉問外傳：張天志》中最受矚目的便是邀到在《星際異攻隊》系列及《復仇者聯盟》系列的強力動作演員戴夫巴帝斯塔與張晉的對決，巴帝斯塔出身美國WWE的知名選手，善長反派演出，轉往電影發轉也以反派見長，這回在《葉問外傳：張天志》也是挑戰演出面善心惡的假面慈善家一角，而且還很會煎牛排，但是位身手及力量都極強的大魔王，逼得原本不想再打詠春拳的張天志，不得不使出詠春與他進行最強身型差的決戰。

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供） 

▲《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供，以下同）
  
張晉笑這回張天志已經打到「銀河系」了，與巴帝斯塔的對決讓導演袁和平花了許多心思設計，因為巴帝斯塔習慣好萊塢模式，需要提前練習採排至少二周，但華人電影拍攝檔期緊湊，許多在現場接招拆招兼演練的狀況，讓他有點力不從心，袁和平說：「他力量的拿捏沒有那麼順手，他一般出拳會非常用力，請他小力一點又會變得太輕。」

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）
 
袁和平觀察出還是要讓巴帝斯塔打出信心，才會有最完美的發揮，於是把他之前拍得畫面剪出成果，讓他自己欣賞，巴帝斯塔很驚訝效果竟如此出色，也打出自信，在現場發揮精彩。張晉表示巴帝斯塔非常高大，高出他快一個頭多，「和我一般的對手不同，手腿很長，距離感我要重新感受，以免被他打個正著，而且他打出信心之後，拳來的又快又重，讓我很緊張，畢竟他是力量型的選手，輕輕被他的拳碰到一下就不得了，打中的話一定會受傷。」

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）

▲▼《葉問外傳：張天志》劇照。（圖／華映提供）
 
而另一個與巴帝斯塔有對手戲的是以《功夫》《葉問》中有精彩動作演出的釋彥能，那場動作他必需雙上被銬住與巴帝斯對決，雙方一個沒有算準，他被重擊到頭部，果然立刻造成頸椎移位，他一瞬間在現場完全動彈不得，但經驗豐富的他表示當下處理醫治後，可以咬牙完成拍攝，「之後就必需一邊治療一邊打了，整整拖了一個多月才恢復。」

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