怕老婆離婚！　《水行俠》傑森摩莫亞「拒絕剪長髮」

記者洪文／綜合報導

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）演出DC擴展宇宙電影《水行俠》（Aquaman）有別於漫畫原型人物的短髮，他的長髮成為個人獨特又鮮明的標誌。不過他下了戲到現在宣傳電影，還是維持飄逸的長髮造型亮相，原來跟大12歲的老婆莉薩博內特（Lisa Bonet）有關。

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▲傑森摩莫亞出席《水行俠》雪梨首映會。（圖／達志影像）



傑森摩莫亞向外媒《每日電訊報》表示：「如果我剪頭髮，我的老婆就會離開我，所以我暫時不會剪頭髮，我只能告訴你這麼多。」另一方面，他對《水行俠》續集拍攝有信心，不急著進理髮店剪頭髮，「我打算演這個角色一段時間，不想戴假髮，我希望接下來2年有機會。」

▲傑森摩莫亞、莉薩博內特。（圖／達志影像）



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其實傑森摩莫亞第一次認識老婆莉薩博內特，當時的他就是長髮造型，更害怕長髮因此嚇到女方，還得假裝鎮定，掩飾內心的激動，沒想到轉頭過去，女方就向他打了招呼，彼此留下很好的印象。兩人交往12年之後步入禮堂，至今小倆口感情始終堅定，目前育有11歲的女兒和10歲的兒子。

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