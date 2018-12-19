梅根當王妃後斷聯7月！　爸親揭鬧翻內幕「求助英女王」

記者傅家妤／綜合報導

女星梅根馬克爾（Meghan Markle）自嫁入英國皇室後，一舉一動都成為大家的焦點，而她於娘家的關係也一直都是媒體爭相挖掘的八卦，近日她的父親湯瑪斯直接登上訪談節目，爆料父女相處內幕，稱對方自5月結婚後就不曾回覆訊息，他在鏡頭前向英女王喊話，希望女王可以幫助化解他與女兒之間的隔閡。

▲瑪斯馬克爾上節目向英女王喊話求助，希望對方可以幫助自己與女兒和好。（圖／達志影像）

梅根馬克爾的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）日前接受英國電視台「ITV」的節目，《早安英國》（Good Morning Britain）的訪問，他在節目中稱與梅根在對方5月大婚前就已經鬧翻，自此之後他就沒有和女兒交談過。

▲瑪斯馬克爾稱女兒自婚後，就與自己斷了聯繫。（圖／翻攝自IG）

如今聖誕節將近，湯瑪斯希望可以與女兒一起度過佳節，因此更積極地聯絡對方，希望可以嘗試修補父女關係，「我不確定為什麼會這樣，幾個星期以來，我一直在嘗試聯繫她，我每天都會發一條訊息，一直求她回覆我，但是至今都沒有收到回信。」他還說不希望餘生都只能保持沉默，希望能夠解決女兒嫁給哈利王子造成的嫌隙，「這不能無止境持續下去。」

▲湯瑪斯稱希望解決女兒嫁給哈利王子所造成的嫌隙。（圖／路透社）

湯瑪斯馬克爾還在訪談中向英女王喊話，「所有的皇室成員其實也像常人一樣，他們都應該與家人一起度過假期。」因此希望女王能幫助自己說情，請梅根與他聯繫，「如果女王陛下能夠幫忙，我會很感激。我想，她會想要幫忙解決我們的家庭問題。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！