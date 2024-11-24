百萬抗癌網紅「年僅53歲離世」！湘妹子生前暴瘦剩35kg 兒慟：沒媽媽了

記者潘慧中／綜合報導

大陸抗癌網紅「努力堅強的湘妹子阿妹」在抖音擁有百萬粉絲，2023年被檢查出罹患胃癌末期，醫生原本判定只剩3個月的生命，但在積極治療下，意外延長了1年半的壽命。未料好景不常，兒子22日發訃聞證實她已離世，享年53歲。

▲湘妹子2023年4月被診斷出胃癌末期。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）



湘妹子2023年4月被診斷出胃癌末期時，由於癌細胞已擴散到全身，失去了手術機會，醫生判定最多只能再活3個月。儘管如此，她仍頑強地和病魔抗爭、保持治療，在社群平台記錄抗癌經歷，以鼓勵更多的人。

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▲湘妹子生前瘦成皮包骨。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）



在這段時間以來，湘妹子曾透露一度長達4個多月無法進食，從120斤（60公斤）暴瘦到70斤（35公斤），瘦成皮包骨的模樣讓粉絲相當心疼，「多年的老胃病沒有重視它，後悔呀。」

▲湘妹子原本健康的模樣十分美艷。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）



更令人遺憾的是，湘妹子的兒子22日突然在抖音悲痛地證實噩耗，「各位叔叔阿姨們，從今天開始我沒有媽媽了，於今天下午過世，在此感謝一直以來支持和幫助過我媽媽的叔叔阿姨哥哥姐姐們」，讓粉絲感到不勝唏噓。