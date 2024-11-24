ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

百萬抗癌網紅「年僅53歲離世」！湘妹子生前暴瘦剩35kg 兒慟：沒媽媽了

記者潘慧中／綜合報導

大陸抗癌網紅「努力堅強的湘妹子阿妹」在抖音擁有百萬粉絲，2023年被檢查出罹患胃癌末期，醫生原本判定只剩3個月的生命，但在積極治療下，意外延長了1年半的壽命。未料好景不常，兒子22日發訃聞證實她已離世，享年53歲。

▲▼湘妹子。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

▲湘妹子2023年4月被診斷出胃癌末期。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

湘妹子2023年4月被診斷出胃癌末期時，由於癌細胞已擴散到全身，失去了手術機會，醫生判定最多只能再活3個月。儘管如此，她仍頑強地和病魔抗爭、保持治療，在社群平台記錄抗癌經歷，以鼓勵更多的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼湘妹子。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）▲▼湘妹子。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

▲湘妹子生前瘦成皮包骨。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

在這段時間以來，湘妹子曾透露一度長達4個多月無法進食，從120斤（60公斤）暴瘦到70斤（35公斤），瘦成皮包骨的模樣讓粉絲相當心疼，「多年的老胃病沒有重視它，後悔呀。」

▲▼湘妹子。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

▲湘妹子原本健康的模樣十分美艷。（圖／翻攝自抖音／努力堅強的湘妹子阿妹）

更令人遺憾的是，湘妹子的兒子22日突然在抖音悲痛地證實噩耗，「各位叔叔阿姨們，從今天開始我沒有媽媽了，於今天下午過世，在此感謝一直以來支持和幫助過我媽媽的叔叔阿姨哥哥姐姐們」，讓粉絲感到不勝唏噓。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案！曾國城入決選「男配最難產」

金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案！曾國城入決選「男配最難產」

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

鄭伊健唱「《古惑仔》2神曲」全場正嗨　他卻突宣布：演唱會結束！

鄭伊健唱「《古惑仔》2神曲」全場正嗨　他卻突宣布：演唱會結束！

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！哽咽比手語：會繼續努力

金馬獎／鍾雪瑩奪影后「把獎座放地上」！哽咽比手語：會繼續努力

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案！曾國城入決選「男配最難產」

金馬獎／魏如萱黃宣合唱被酸車禍！　王淨坐台下「驚嚇表情」全被拍

金馬獎／吳慷仁來了！突喊「渴望被理解」　同台林品彤頒影后

鄭伊健唱「《古惑仔》2神曲」全場正嗨　他卻突宣布：演唱會結束！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

湘妹子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉冠廷口誤「金馬26見」老婆在家看驚呆！主持內幕曝 孫可芳：很突然
  2. 小孟老師／11月24日星座運勢　巨蟹不要一頭栽「相處要調進度」
  3. 金馬獎／施名帥慶功放閃親老婆！　朱芷瑩認「哭到典禮最後一刻」
  4. 楊貴媚奪女配演技李安親自認證　夏于喬曝入圍背後有楊謹華當軍師
  5. 曾國城男配角之爭延續到場外　不跟施名帥交換LINE
  6. 金馬內幕／爆冷影后鍾雪瑩差點被翻案！曾國城入決選「男配最難產」
  7. 吳慷仁「同類人會互相吸引」　回台參加金馬獎曝心情：總算趕上
  8. 金馬／新科影后鍾雪瑩一進後台就淚崩！被Cue親獎座真實反應曝光
  9. 金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了
  10. 金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366